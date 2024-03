L’Ascoli rimane senza Mendes. Ora conta la forza del gruppo

L’Ascoli prova a rendersi forte tra le innumerevoli difficoltà del delicatissimo momento che sta vedendo ancora coinvolta la formazione di Castori. Finito ko Pedro Mendes, il miglior realizzatore in casa bianconera (11 reti e 2 assist stagionali), ora a doversi spingere anche oltre i propri limiti ci proveranno tutti gli altri. A prescindere dal ruolo ricoperto. Inutile ribadire che dagli elementi del reparto d’attacco ci si aspettava di più. E rispetto alle stagioni passate, dove invece spesso le reti arrivavano sia su palla inattiva che attraverso inserimenti degli altri interpreti, nello score complessivo ottenuto in questo torneo non sono stati molti i gol arrivati da difensori e centrocampisti. Da adesso in poi però il Picchio dovrà saper fare del gruppo la propria forza in entrambe le fasi di gioco.

Nella manovra espressa dalle formazioni di Sottil nonché in quelle successivamente allenate da Bucchi e Breda si fece registrare un’ampia rosa di nomi in grado di lasciare la propria firma nel tabellino. Una sorta di cooperativa del gol dove a fare la differenza, nella corsa all’obiettivo finale della salvezza, non saranno i singoli ma la somma dei contributi offerti complessivamente da ciascuno.

I dati ottenuti allo stato attuale delle circostanze parlano di 27 reti in 28 giornate. Un misero bottino che nella speciale classifica delle marcature messe a segno ha relegato l’Ascoli al penultimo posto in coabitazione con il Lecco. Peggio ha fatto soltanto lo Spezia. E questo è un dato da tenere in considerazione in questa spietata corsa finale che vedrà il Picchio sgomitare proprio con i liguri per portare a casa la pelle.

Differente invece il caso della Ternana che sotto porta sta continuando a confermarsi pericolosa alla pari di molte altre squadre di medio-alta classifica (34). Nel cercare di esprimere la forza del collettivo anche in area avversaria l’Ascoli partirà dai 2 gol di Botteghin, Masini, Rodriguez e Nestorovski. La delusione più grande resta proprio quella legata al macedone che, arrivato per costituire l’uomo in più, è invece spesso finito per dividersi tra panchina e tribuna. Anche per via dei suoi sfortunati infortuni.

Tra gli altri a gonfiare la rete sono stati Mantovani, Bellusci, Quaranta, Falzerano, Caligara e Manzari. Quest’ultimo poi partito nel mercato di gennaio. La squadra ieri pomeriggio ha proseguito la preparazione in vista del prossimo impegno in programma. In campo i bianconeri sono stati impegnati dal tecnico Castori in un lavoro sulla fase di non possesso poi seguita da una partita a tutto campo a ranghi contrapposti. Il timoniere del Picchio incrocia le dita e spera di recuperare Masini e Nestorovski che sono parsi in miglioramento rispetto alla settimana scorsa.

