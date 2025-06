L’Ascoli riparte da mister Tomei. Il Picerno comunica la risoluzione

L’Ascoli prova tracciare il suo futuro ma c’è già la scelta del prossimo allenatore: Francesco Tomei. Sarà una settimana particolarmente importante per il Picchio che in pochi giorni formalizzerà anche il passaggio delle quote dalla Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli a Bernardino Passeri, titolare dell’azienda Distretti Ecologici (in passato già socio e sponsor del club bianconero). In linea cronologia il primo step sarà fondamentale per consentire poi al secondo di procedere in maniera spedita senza più rallentamenti.

Le firme dal notaio sono attese per l’inizio della prossima settimana. Nella giornata di lunedì quindi ci dovrebbe essere poi la nomina a presidente di Bernardino Passeri. Ecco quindi che adesso siamo davvero arrivati al momento della fatidica fumata bianca che consentirà a Bernardino Passeri e suo figlio Andrea di rilevare il 100% delle azioni dell’Ascoli per poi insediarsi e iniziare a strutturare le prime mosse strategiche volte a aprire un nuovo progetto sportivo.

Senza mettere nero su bianco inevitabilmente si dovrà attendere ancora anche le nomine del nuovo direttore generale, del direttore sportivo che in questo caso sarà Matteo Patti e dell’allenatore.

Sotto l’ultimo aspetto il Picchio però ha scelto di ripartire con un profilo in grado di poter rialzare le sorti della squadra dopo il deludente 15esimo posto e gli spareggi playout sfiorati attraverso la guida di Mimmo Di Carlo.

Dopo alcuni sondaggi nella giornata di ieri l’Ascoli ha praticamente chiuso con Tomei (ipotesi biennale) che ha bruciato la concorrenza di Gorgone. A dare il via libera all’ex allenatore del Picerno c’è stato anche l’annuncio ufficiale della società rossoblù che ha specificato: "L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Francesco Tomei. Una decisione presa di comune accordo e nel segno della piena stima reciproca, al termine di un percorso condiviso che ha visto mister Tomei lavorare con professionalità, dedizione e spirito di squadra. La società ringrazia il mister per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo, mister! È durata solo un anno dunque l’avventura di Tomei sulla panchina del Picerno, avendo assunto l’incarico nel giugno del 2024. Il piazzamento finale di questa stagione è stato un ottavo posto nel girone C con 48 punti".

Il tecnico 53enne nelle ultime due stagioni ha guidato Monopoli e, appunto Picerno, ma in passato per tanti è stato al fianco di mister Di Francesco nelle varie esperienze maturate con Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ed Hellas Verona. Adesso lo attende la sfida con il Picchio.

Massimiliano Mariotti