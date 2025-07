L’Ascoli riparte nel segno di Tomei: "Sono orgoglioso di essere qui"

L’Ascoli riparte nel segno di Francesco Tomei. Definiti e formalizzati tutti gli avvicendamenti societari, ora chiaramente la parola passerà al campo. E qui i risultati prodotti nella prossima stagione costituiranno il vero termometro del lavoro sviluppato dal nuovo allenatore bianconero. Ieri il club ha ufficializzato e poi presentato il timoniere del Picchio che ha siglato il vincolo contrattuale di un anno con opzione. "Essere qui per me è un grande onore – esordisce -, sto vivendo delle emozioni molto belle. Arrivare ad Ascoli per me è una rinascita. Una ripartenza. Quando ci siamo visti con la proprietà e col direttore è stata una chiacchierata molto rilassata. Vogliamo creare entusiasmo e riportare la gente allo stadio. Vengo da una città (Pescara ndr) che ha ritrovato la promozione di recente. Il bello è stato vedere le famiglie e i bambini tornare allo stadio".

I caratteri della nuova squadra saranno fortemente improntati su identità, personalità e compattezza. "Sicuramente la solidità di una squadra è importante e si può ottenere quando si ha la palla – prosegue -. Perché se la sfera la hai tu poi è difficile per gli altri fare gol. L’importante sarà gestire nella maniera giusta i vari momenti di gioco. I numeri difensivi che siamo riusciti ad ottenere a Picerno nell’ultimo campionato dipendono proprio dal fatto che siamo riusciti a gestire la palla il più possibile. I sistemi di gioco si possono variare. Si può partire da un 4-2-3-1 o con un 4-3-3, poi comunque ci dovranno essere dei dettagli da curare".

La carriera di Tomei si è evoluta per molto tempo al fianco di Eusebio Di Francesco nei panni di vice o di collaboratore tecnico. Da qualche stagione però il 53enne ha iniziato a camminare con le proprie gambe. "Ho avuto la grande fortuna di lavorare al suo fianco (in piazze come Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ed Hellas Verona) perché veniamo dalla stessa città. La nostra è una storia particolare. Abbiamo vissuto nella stessa via come due amici poi cresciuti giocando insieme a calcio. Ho avuto la possibilità di acquisire un bagaglio di esperienza. Ogni allenatore ha il suo modo di trattare lo spogliatoio e lavorare a livello individuale. Aver vissuto delle esperienze in piazze importanti credo che mi aiuterà in questa nuova esperienza di Ascoli. La contraddizione verrà a crearsi la domenica. Lì è dove si vorrà andare a vincere e credo che in questo caso sia importante anche il modo col quale vinci".

Nel modus operandi dell’allenatore bianconero ci sarà una programmazione che si svilupperà in stretta connessione con il vivaio. "Al di là di allenare e lavorare con i giovani è importante avere un ottimo rapporto con tutto il gruppo – conclude -. Un giovane chiaramente va cresciuto e accompagnato. Mi fa piacere che la proprietà ha intenzione di lavorare molto con i giovani".

Massimiliano Mariotti