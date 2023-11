L’Ascoli sfida la capolista. Il Parma è un osso duro

L’Ascoli è pronto all’atteso confronto contro la corazzata Parma. Quella che vedremo oggi al Del Duca (avvio alle 16.15) più che una semplice sfida sarà una sorta di duello in pieno stile Davide contro Golia. Un incontro importantissimo non ai fini del singolo risultato, ma per quanto riguarda tutto ciò che potrà portare beneficio al Picchio in caso di un altro eventuale esito positivo. Dati alla mano obiettivamente il divario tra le due squadre, che si affronteranno a viso aperto al segnale dell’arbitro internazionale fabbri di Ravenna, risulta essere netto. I numeri destano un po’ di paura. Sia quelli del passato che del presente. Nei cinque precedenti disputati sotto le cento torri i bianconeri non sono mai riusciti a battere i ducali in B e in ben tre circostanze i gialloblù sono riusciti a mantenere inviolata la propria porta. Nell’attuale torneo cadetto la formazione guidata dall’ex Pecchia è riuscita a fare uno step in più rispetto al cammino della scorsa stagione, aggiungendo cattiveria agonistica e voglia di vincere. Armi letali se sommate ad un organico impressionante per la categoria. Di certo quello che vedremo scendere in campo sarà un Parma votato a fare propria la gara mantenendo il pallino del gioco e dettando i ritmi del confronto. Inevitabilmente per i beniamini di casa ci sarà da soffrire. Ma proprio in queste situazioni gli uomini di Viali recentemente hanno saputo tirare fuori il meglio. Nell’approccio e nell’evoluzione dell’intera gara non saranno ammessi errori o sbavature. E questo a volte è stato di fatto il vero tallone d’Achille di questo Ascoli. A colmare quella differenza di valori esistente tra le due sfidanti ci proverà il sempre caldo e appassionato popolo bianconero che nelle gare casalinghe si conferma ogni volta un fattore decisivo per la formazione di Viali. Anche in quella odierna sarà attesa una buona cornice di pubblico. Tanti i temi che costituiranno parte integrante del confronto. Innanzitutto la sfida tra bomber che vedrà da un lato Pedro Mendes e dall’altro Benedyczak. Il portoghese nelle ultime ore sembra aver ritrovato una buona condizione dopo qualche acciacco patito ad inizio settimana. Ad aver voluto alzare la guardia dei suoi è stato anche Pecchia che ha commentato: "Affronteremo una squadra che in mezzo al campo ha tanti calciatori ben assemblati, un allenatore che ha idee. Ha fatto un grande lavoro a Cosenza l’anno scorso e si sta ripetendo anche qui. Nelle ultime partite hanno ottenuto una serie importante evidenziando una buona organizzazione di gioco. E quello che fanno davanti si adegua al tipo di avversario. Noi teniamo conto del loro modo di giocare, ma vogliamo fare il nostro con più forza e vigore. Ci sarà un ambiente che spingerà la squadra. Noi dobbiamo essere prontissimi per affrontare un match molto impegnativo. Avremo bisogno di 24 leader".