L’Ascoli si ferma sul palo contro i baby Juve. Solo un pareggio davanti a 10mila spettatori

ascoli

0

juventus next gen

0

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 48’ s.t. Palazzino); Corradini (dal 9’ s.t. Ndoj), Damiani; Del Sole (dal 9’ s.t. Silipo), D’Uffizi, Oviszach (dal 9’ s.t. Rizzo Pinna); Chakir (dal 26’ s.t. Gori). Panchina: Barosi, Pagliai, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Milanese. All. Tomei

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1) Mangiapoco; Pedro Felipe, F. Scaglia, Turicchia; Perotti (dal 1’ s.t. Turco), Faticanti, Macca, Pagnucco; Anghelè (dal 38’ s.t. Vacca), Deme (dal 48’ s.t. Pugno); Guerra (dal 38’ s.t. Cudrig). Panchina: S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Crapisto, Van Aarle. All. Brambilla

Arbitro: Recchia di Brindisi

Note – 10.009 spettatori (2.859 paganti, 7.150 abbonati), incasso di 67.097 euro. Al 18’ s.t. espulso Tomei per l’Ascoli. Ammonito Turco per la Juventus Next Gen. Tiri in porta 3-0. Tiri fuori 2-2. In fuorigioco 1-0. Angoli 11-3. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 7’.

L’Ascoli non va oltre il pareggio, ma mantiene l’imbattibilità. La gara contro la Juventus Next Gen termina 0-0 e forse il rammarico è stato quello di non riuscire a finalizzare al meglio l’ampio possesso palla sviluppato. Un punto a testa così è stato il risultato più giusto davanti agli oltre 10mila spettatori presenti. L’undici iniziale schierato contro la Ternana viene riconfermato quasi in toto, al netto della scelta di Corradini dal primo minuto. Per vedere l’esordio dell’atteso Gori i tifosi del Picchio dovranno attendere la ripresa. Di fronte ai bianconeri c’è una baby Juve orfana dei nazionali Okoro e Puczka. In attacco così Brambilla punta su Guerra, assistito da Deme e Anghelè.

L’Ascoli debutta ufficialmente indossando la classica casacca bianconera. Sugli spalti spinge forte il pubblico di casa. Avvio deciso del Picchio che imprime grande determinazione fin dal principio. Mangiapoco rischia grosso su un controllo sbagliato e poi deve rimediare su Chakir. La formazione piemontese però conferma buone individualità e va vicina al vantaggio con la punizione di Anghelè che fa la barba al palo. L’Ascoli cerca di attaccare riversandosi con molti uomini nella metà campo avversaria. La Juve però difende compatta con ordine e si rende pericolosa soprattutto nelle ripartenze. In fase di possesso gli uomini di Tomei fanno grande volume, ma peccano in precisione soprattutto negli ultimi 30 metri. Nella ripresa l’Ascoli sfiora il vantaggio con Oviszach. Il suo tiro da fuori colpisce il palo esterno alla sinistra di Mangiapoco. Gli animi si scaldano e Tomei perde le staffe. Il tecnico viene espulso per il lancio di una bottiglietta in campo. Nel finale gli ospiti ne hanno di più, ma non si va oltre al pareggio. In serata la squadra partecipa alla festa dei tifosi.

Massimiliano Mariotti