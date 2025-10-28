L’Ascoli si gode il trionfo nel primo derby. Passeri: "La Regina delle Marche siamo noi"

Ascoli, il giorno dopo è ancora più bello. Dolce risveglio per tutto il popolo bianconero che dopo aver confermato sul campo la netta e storica superiorità sulla Samb, ora pensa già ai prossimi due imminenti appuntamenti di questa settimana. Domani al Riviera delle Palme (avvio alle 15) andrà in scena il confronto di Coppa Italia. Il nuovo duello con i rossoblù offrirà al Picchio l’occasione giusta per dare spazio ai titolari che hanno giocato meno finora e magari preservare le energie degli altri in vista del delicatissimo scontro al vertice di Ravenna. Anche i vertici di corso Vittorio Emanuele sono al settimo cielo. "Abbiamo vinto il derby – le parole del presidente Bernardino Passeri –. Dopo 39 anni di anni di gioie e dolori, sia per Ascoli che per San Benedetto, si rigioca il derby e Ascoli vince. Ho ancora addosso mille emozioni. Ascoli ha vinto". Tanti i momenti di giubilo che si sono susseguiti al triplice fischio dell’arbitro Di Francesco di Ostia Lido. La festa sotto la tribuna Mazzone e poi la corsa verso la curva nord di squadra, Tomei e Passeri. Quelli che avevano condotto al duello calcistico erano stati giorni particolarmente impegnativi. L’esito di quella gara decisa 1-0 dal gol magistrale di Milanese è stata una liberazione per tutti.

"Il sindaco impazzito, il popolo Piceno che mi implora di vincerlo, imponenti schieramenti di forze dell’ordine, i miei più stretti collaboratori e amici che arrivano da Roma e piano piano si irrigidiscono e perdono la parola – prosegue il numero uno bianconero mentre ripercorre i momenti vissuti –. Tutti sono giunti nella valle incantata, la colonna sonora del gladiatore accompagna l’ingresso in campo dei miei guerrieri, lo stadio che esplode. L’ora è arrivata e capisci che sono momenti unici, dove ti passa davanti la vita intera, con tutte le gioie e i dolori. In 90’ vedi di tutto". Una dedica speciale per mamma Elsa e per i tifosi Luca e Mattia, venuti a mancare di recente: "Grazie Mamma. Questo è per te, per Luca, per Mattia e per tutti quelli che ci hanno lasciato. Devo ringraziare un mondo di persone, per non dimenticare nessuno dico Ascoli tutta, ma non basta. Nessun problema extra calcio, tifosi, squadra, società, media, famiglia, amici, tutte le istituzioni, anche il Vescovo mi ha scritto e telefonato perché era contento che non ci fossero stati problemi. Una grande vittoria di tutte le Marche". "I miei ragazzi l’hanno portata a casa: bravi, bravi, bravi. Bravi anche i tifosi – conclude –, caldi, ruggenti, impressionanti. Ci hanno dato una carica pazzesca, tanto amore e tanto sfottò, senza mai trascendere. Bravo il mister, tornato al suo posto. Vederlo trascinato sotto la curva è il risultato di tutto questo. Abbiamo scritto la storia 39 anni dopo. Siamo ancora la regina delle Marche".

Massimiliano Mariotti