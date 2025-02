L’Ascoli va a caccia di un altro sorpasso. Vincere a Rimini per scalare la zona playoff

L’Ascoli sfida il Rimini per provare a compiere un altro sorpasso. Messo alle spalle il Carpi, grazie all’esordio vincente del nuovo tecnico bianconero Mirko Cudini, il Picchio stasera contro i biancorossi (avvio alle 19.30) proverà a ripetersi. L’obiettivo resta sempre quello di cambiare marcia e dare una svolta al cammino altalenante fatto registrare finora dalla squadra. Con una settimana di lavoro in più l’allenatore ha potuto certamente migliorare i meccanismi legati alle proprie idee di gioco che si basano su quel 4-3-3 già visto all’opera nell’ultima uscita ufficiale. Nella preparazione del match però Cudini purtroppo ha dovuto fare a meno di un elemento prezioso come Carpani, costretto a restare fuori un turno per squalifica. Al suo posto ecco quindi il pronto debutto del nuovo arrivato Odjer. Il ghanese avrà tra le mani l’occasione giusta per presentarsi al popolo del Picchio nel migliore dei modi. In difesa invece non si potrà contare sulla presenza di Menna, anche lui finito out per un problema fisico. Le poche alternative adoperabili per quanto riguarda il discorso che ruota attorno ai centrali finirà inevitabilmente per confermare quanto nella sessione invernale si doveva cercare di fare qualcosa in più per sistemare anche la difesa. La coppia scelta dal primo minuto ecco così che potrebbe essere quella composta da Curado e Piermarini. Mentre nel tridente d’attacco si riproporrà il ballottaggio Corazza-Forte. Lo squalo è rientrato in gruppo proprio nei giorni scorsi. Tuttavia guai a sottovalutare un Rimini che continua a vantare una delle migliori difese del torneo e che certamente proverà a centrare il ritorno alla vittoria. Nelle ultime ore a squarciare il cielo, rendendolo cupo, sopra allo storico club è stata una nuova indagine condotta dalla Guardia di Finanza su una società legata in qualche maniera all’Ascoli Calcio. In settimana infatti a finire sotto la lente delle fiamme gialle era stata l’attività condotta dalla Genco Srl di Corridonia, partner del Picchio con a capo il nuovo membro del cda Diego Corsalini, che secondo gli inquirenti avrebbe portato alla configurazione di un caso di truffa legata al Superbonus. Non è la prima volta che le attenzioni della Guardia di Finanza finiscono per concentrarsi su alcune realtà imprenditoriale davvero molto vicine al Picchio. Già nel febbraio 2022 il comando di Milano era intervenuto per fare luce su sospetti illeciti fiscali effettuati dalla Cedibi Srl, azienda poi entrata nel mondo bianconero e rappresentata da Giuseppe Mancuso. Infine tutti ricorderanno la visita a sorpresa effettuata nella sede di corso Vittorio Emanuele alla fine dello scorso giugno. Per adesso però meglio distrarsi sull’andamento del campionato degli uomini di Cudini.

Massimiliano Mariotti