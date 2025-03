L’Ascoli verso l’epilogo di stagione. Cinque gare, salvezza da difendere

L’Ascoli è già virtualmente salvo, ma in queste ultime cinque tappe (Vis Pesaro, Gubbio, Torres, Sestri Levante e Legnago) i bianconeri proveranno almeno a chiudere la propria stagione in maniera dignitosa. In un campionato dove sono state tante le squadre in grado di galleggiare nella terra di mezzo, a poca distanza dalla griglia playoff e con qualche punto di vantaggio sulla parte di classifica che scotta, il Picchio si è presentato all’ultima serie di appuntamenti con i soliti alti e bassi che si sono susseguiti con troppa frequenza nel corso di questi drammatici mesi. Arrivati a pochi appuntamenti dall’epilogo la squadra allenata da Mimmo Di Carlo, dopo averne sprecate moltissime, cercherà di centrare una delle rare gioie casalinghe al cospetto di una Vis Pesaro che, invece, si è rivelata capace di far registrare un percorso completamente diverso da quello portato avanti dall’Ascoli. Al Del Duca domenica (avvio alle ore 15) tornerà il derby marchigiano che mancava da tanti anni, ma stavolta a scendere in campo per fare la voce grossa sarà la formazione dell’ex Stellone (assente per squalifica) che attualmente in classifica è avanti di ben 18 punti. Un divario nettissimo. A testimoniarlo sono state le prestazioni prodotte durante il cammino. I biancorossi si preparano a concludere una stagione vissuta in maniera esaltante.

Oltre ad ottenere i risultati la Vis ha saputo esprimere anche un bel gioco e questo lo si era già visto in occasione del match d’andata quando l’Ascoli finì per essere impallinato da tantissime palle gol poi non capitalizzate dai padroni di casa. Quel punto (1-1) così arrivò a tempo praticamente scaduto grazie al rigore regalato al Picchio e trasformato da Corazza al 94’. A consentire ai bianconeri di vivere questo ultimo mese in maniera relativamente serena è stata di certo la situazione che ha reso complicate le speranze della Lucchese. Oggi i rossoneri inseguono staccati di sette punti. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo cambio di proprietà nel club toscano che ha annunciato: "La Strategic Legal & Tax Advisor & Associati Srl comunica di aver concluso la cessione del 100% delle quote di Sanbabila Srl ad una nuova proprietà, la quale ha nominato come nuovo amministratore il dottor Nicola D’Andrea – si legge nella nota ufficiale diramata -. La nuova proprietà del gruppo Sanbabila, che ha già sottoscritto il passaggio di quote in sede notarile, resta ora in attesa dell’evasione dei restanti adempimenti burocratici, indispensabili a poter esercitare pienamente i propri poteri amministrativi nell’interesse del club". Secondo indiscrezioni uno dei nomi legati al suddetto passaggio di quote sarebbe quello di Benedetto Mancini, imprenditore romano ex presidente del Latina che nelle settimane passate aveva palesato anche la possibilità di valutare la possibile acquisizione delle quote dell’Ascoli.

Massimiliano Mariotti