L’Ascoli vuole avvicinare l’Arezzo. Con Passeri la musica è cambiata. L’orchestra bianconera funziona e cercherà di dimostrarlo ancora

L’Ascoli è pronto per il grande appuntamento. L’agguerrito derby contro la Samb non deciderà il campionato, ma di certo metterà in palio molto più di tre semplici punti. Nella sfida in campo non saranno soltanto due squadre a contendersi il successo. Su quel rettangolo verde si confronteranno storia, passione e tradizione di due città appartenenti ad un unico territorio, ma da quasi un secolo divise dalle ben note ragioni calcistiche. Da un lato il club più blasonato della regione che vorrà ribadire la propria supremazia nella disciplina sportiva del pallone. Dall’altro, invece, coloro che hanno sognato per 39 anni di tornare a misurarsi con gli odiati cugini. Le attese sono finalmente finite. Ora parlerà soltanto il campo. L’unica e vera ‘regina delle Marche’ incrocerà nuovamente sul cammino l’antagonista la Samb e l’obiettivo sarà soltanto quello di vincere. Ripercorrendo questi primi mesi della stagione che hanno visto nascere e prendere forma il nuovo rapace Picchio, una cosa salta subito all’occhio. I principi e i valori umani trasmessi dalla rinnovata società guidata da Passeri al gruppo squadra. A partire dallo stretto legame che deve esistere tra il giocatore e la città. Niente casa al mare per nessuno, Kabashi ne sa qualcosa. Si vive, si gioisce e si soffre tutti insieme sotto le cento torri. Le fondamenta di questo nuovo Ascoli partono da qui. E il forte senso di responsabilità e di attaccamento per la maglia non stanno mai mancando.

Città, tifosi, società e squadra sono tornati ad essere una cosa sola. Un’unica forza. Le prime dieci giornate sono state il vero rodaggio che tecnico e squadra hanno dovuto affrontare per raggiungere un’identità ben precisa e determinati meccanismi di gioco. I risultati ottenuti nel breve sono stati sorprendenti oltre ogni possibile aspettativa. Oggi Tomei e i suoi uomini, attraverso questo 4-2-3-1, si stanno rendendo capaci di esprimere una visione e un’idea che anche i tecnici avversari stanno elogiato. Nella settimana di lavoro che ha condotto al fatidico scontro il gruppo ha lavorato con la stessa consolidata sicurezza. I bianconeri faranno di tutto per confermare le statistiche prodotte finora. La granitica difesa cercherà di proteggere il portiere Vitale (8 clean sheet ad oggi) con la linea a quattro formata da Alagna, capitan Curado, Rizzo e Nicoletti. Sviluppare la manovra e dettare i ritmi invece sarà compito del collaudato duo Milanese-Damiani. Qualche metro più avanti il Picchio utilizzerà l’artiglieria pesante con il terzetto composto da Silipo, Rizzo Pinna e l’attuale capocannoniere del campionato D’Uffizi. Davanti a loro fari puntati su Gori, un bomber capace di trascinare a suon di gol e giocate. L’ultima vittoria in casa con la Samb (tolto il match di Coppa Italia deciso 1-0 da Vincenzi nell’86) risale alla stagione dei record 1977-78 e lì finì 2-1. Sugli spalti sarà un’intera festa bianconera con oltre 10mila spettatori che spingeranno con calore i propri beniamini, sperando di poter gioire tutti insieme al triplice fischio finale. Anche perché l’Arezzo ieri è stato fermato a Terni e, in caso di successo, i bianconeri si avvicinirebbero a un punto di distanza.

Massimiliano Mariotti