L’Ascoli vuole continuare a volare. In 10mila per spingere il Picchio

Ascoli è il momento giusto per tentare il sorpasso. La gara odierna in casa contro il Bra (avvio alle 14.30) metterà davanti ai bianconeri molto di più di tre semplici punti. Soprattutto se consideriamo che l’appuntamento programmato costituirà il primo di due incontri consecutivi tra le mura amiche. Il Picchio si è messo brillantemente alle spalle il trittico di partite disputate in una settimana. Nei difficili confronti contro Livorno (0-3), Pineto (3-0) e Torres (0-1) sono arrivati ben 9 punti che hanno permesso di puntare il duo in testa Arezzo-Ravenna, fino a ieri avanti soltanto di una lunghezza. Adesso però potrebbe essere arrivata l’occasione per dimostrare quanto si è ambiziosi, sempre restando con i piedi per terra. I confronti interni con i piemontesi e poi quello col Pontedera (domenica 12 alle 17.30) saranno due tappe in grado di poter dare slancio ad un Ascoli che non si vuole più nascondere. Il tipo di gioco espresso e le statistiche sfornate parlano chiaro. Il Del Duca sarà il fattore in più per spingere la squadra al tentativo di sorpasso. Anche oggi saranno attesi circa 10mila spettatori e sarà così sia tra una settimana che nel corso di tutti gli appuntamenti interni. Smaltito il turno infrasettimanale tecnico e squadra sono tornati a sviluppare il proprio lavoro all’interno di una settimana tipo. Questo consentirà di poter schierare il miglior undici possibile, senza dover fare i conti con la stanchezza degli elementi più impiegati.

Nelle ultime ore Tomei e il vice Agostinone – quest’ultimo lo sostituirà ancora una volta in panchina – metteranno al vaglio le varie soluzioni adoperabili. Nel solito 4-2-3-1 in difesa potrebbe essere ricomposta la coppia centrale formata da Curado e Nicoletti. A centrocampo il tandem Milanese-Damiani è quello che attualmente sembra aver fornito garanzie maggiori. Sulla trequarti invece, in questa fase, si fa fatica a fare a meno di un D’Uffizi particolarmente ispirato. Mentre davanti sembrano tutti in grado di partire dall’inizio. Anche Corazza adesso potrebbe tornare a fornire il suo prezioso contributo in termini realizzativi. Il centravanti ha risolto definitivamente un fastidio e ad ammetterlo è stato lo stesso Tomei alla vigilia.

Il Bra arriverà sotto le cento torri per cercare di portare a casa un altro risultato utile ai fini dell’obiettivo salvezza. Quello che andrà in campo sarà un abbottonato 3-5-2. In attacco a spalleggiare Sinani, autore finora di 3 gol (tra cui la doppietta al Guidonia nell’ultima gara), ci sarà l’ex Baldini.

