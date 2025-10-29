L’Ascoli vuole festeggiare ancora. C’è più attenzione per il campionato. Ma il Picchio sogna un bis da urlo

L’Ascoli sfida di nuovo la Samb per l’appuntamento di Coppa Italia. Il match odierno che vedrà il Picchio di scena al Riviera delle Palme (avvio alle 15) metterà in palio qualcosa di più utile per i rossoblù piuttosto che per i bianconeri. Anche se in realtà il confronto costituirà pur sempre un derby da onorare fino all’ultimo e soprattutto da vincere per aggiudicarsi il passaggio del turno. La gioia e i festeggiamenti per il ritorno alla vittoria ottenuta domenica, a distanza di ben 48 anni dall’ultima affermazione targata Mimmo Renna (2-1 con doppietta di Quadri), sono ormai alle spalle.

Le attenzioni maggiori dell’Ascoli ora risultano chiaramente già focalizzate sulla trasferta di Ravenna che offrirà una nuova occasione, Arezzo permettendo, di volare in testa nell’attuale classifica. In mezzo però ecco che ci sarà la sfida odierna di coppa, dove la squadra ancora una volta cercherà di ripetersi mettendo in vetrina gli altri titolari. Finora tutti abbiamo saputo apprezzare le qualità e le prestazioni offerte dagli elementi ai quali Tomei e il suo staff si sono affidati maggiormente. Tra quelli scesi in campo un po’ meno però, nonostante un certo curriculum già alle spalle, qualcuno ha fatto una lieve fatica nel trovare spazio e minutaggio. Ecco quindi l’occasione ideale per dimostrare all’allenatore il proprio valore nel corso della partita con la formazione di Palladini.

Quella che il Picchio dovrà superare sarà un banco di prova dove confermare la forza e la capacità di saper rispondere ad un avversario ferito che, dinanzi al proprio pubblico, proverà certamente a dare un’immediata risposta. Nell’area tecnica bianconera riecco Agostinone, un volto che quando è stato chiamato in causa ha aiutato a conquistare la bellezza di 19 punti (6 vittorie contro Perugia, Livorno, Pineto, Torres, Bra, Pontedera e il pari di Carpi).

Nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha inflitto al club 1.500 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’arbitro". Sugli spalti come ben sappiamo non ci saranno i sostenitori del Picchio per le note restrizioni imposte al fine di garantire l’ordine pubblico. Stavolta l’Ascoli dovrà giocare in uno stadio completamente rossoblù. Storicamente c’è il precedente di Coppa Italia che all’inizio della stagione 1985-86, entrambe militavano in B, vide i bianconeri vincere 1-0 in casa con la rete di Vincenzi.

Massimiliano Mariotti