L’Ascoli vuole mostrare i muscoli. Ternana da battere, arriva pure Gori

L’Ascoli sfida la Ternana: ora è il momento di iniziare a spiegare le ali. La mentalità e la filosofia di gioco volute dal tecnico Tomei iniziano a prendere fisionomie ben precise. L’entusiasmo della tifoseria bianconera resta sempre molto alto. Sul fronte mercato il club e il suo ds Patti hanno piazzato altri colpi decisamente importanti per la categoria con gli arrivi di Corradini, Pagliai e quello ormai imminente del centravanti Gori. Adesso gli ingredienti ci sono davvero tutti per provare a prendere il volo.

Per farlo però saranno necessari i decisivi risultati del campo. A partire dalla delicatissima trasferta umbra di stasera (avvio alle 21). Una gara particolare che storicamente ha sempre riservate non poche insidie per il Picchio. Vincere a Terni consentirebbe innanzitutto di dimenticare le occasioni non capitalizzate una settimana fa nell’esordio casalingo con la Pianese. In settimana la squadra ha proseguito il lavoro stabilito per permettere al gruppo di trovare un’intesa maggiormente crescente. Adesso chi ne avrà le capacità inizierà ad alzare i giri del motore. L’Arezzo nell’anticipo di venerdì sera ha schiantato il Pontedera per 3-0 e negli altri incontri di giornata in programma anche le altre squadre ambiziose cercheranno di non perdere l’occasione per iniziare a tirare fuori tutto il proprio potenziale. Nelle scelte iniziali del Picchio c’è Pagliai a candidarsi subito per una maglia da titolare. In ballottaggio invece Corradini che potrebbe poi subentrare su un campo che conosce molto bene. Proprio come l’altro ex Damiani.

Sugli spalti del Liberati non ci sarà il solito grande spettacolo di colori. In casa Ternana i tifosi umbri stanno contestando i D’Alessandro e restano in ansia per le note vicende societarie che hanno un po’ destabilizzato la serenità dell’ambiente. L’Ascoli invece stavolta non potrà contare sul gran numero di tifosi solitamente presente al seguito della squadra.

A seguito della riduzione della capacità del settore ospiti (curva ovest) da 1.919 a 500 posti per via dei lavori all’impianto, la Prefettura e la Questura di Terni avevano deciso di applicare ulteriori restrizioni ancor più drastiche. La concreta possibilità di andare incontro al divieto di trasferta è stata alla fine dribblata attraverso le interlocuzioni avvenute tra giovedì e venerdì. Le stesse che poi si sono risolte positivamente grazie agli interventi dell’amministratore unico Bernardino Passeri e del questore di Ascoli dottor Aldo Fusco, anche lui da sempre appassionato di calcio e tifoso del suo Messina.

Alla fine potranno essere soltanto 150 i sostenitori bianconeri presenti e l’auspicio è che al triplice fischio finale sia una serata da ricordare per loro, ma anche per tutti gli altri costretti a seguire il Picchio dalla tv.

Massimiliano Mariotti