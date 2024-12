Le altre. La Pianese riparte da Formisano

La Pianese, avversaria del Picchio nel girone b di serie C, nelle ultime ore ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Formisano. Il nuovo allenatore dei toscani sarà affiancato dal vice Valerio Pignataro, dal preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e dal collaboratore tecnico Giacomo Lenzi. Formisano nella prima parte della stagione aveva guidato il Perugia fino al momento del suo esonero, arrivato alla fine di ottobre. Al Del Duca riuscì a strappare un prezioso successo per 1-0 condannando l’attuale timoniere Di Carlo al terzo ko consecutivo. "Sono molto felice di essere qui – sostiene Formisano –. Entusiasmo per me è la parola chiave. Quando il direttore mi ha contattato ho capito che questa avventura poteva essere quella giusta per ricominciare. Dovremo affrontare tutte le sfide con grande coraggio, consapevoli che abbiamo tutto per competere con le altre. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di crescere ogni giorno".