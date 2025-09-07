Le pagelle. Curado blinda la difesa, esordio per Gori
Vitale 6. Uscita spericolata livello 8/10 della scala Higuita. Accompagna a lato l’unico vero fendente dalle sue. Tocca più palloni caldi del Pirlo ancelottiano.
Alagna 6.5. Primo tempo con tanti ’sali’ e pochi ’scendi’. Spesso solido, fa male i conti filtrando per Di Sole. Peccato, sarebbe andato in porta. Merita l’applausone dello stadio sul megarecupero di inizio ripresa.
Curado 7. Attenzione, attenzione, al Del Duca sta arrivando un credibile erede di Botteghin. Credibile perchè Eric esiteva in campo da brasiliano, Marcos è esattamente un platense. Muro.
Nicoletti 6.5. Arcigno e pulito. Ha l’istinto del costruttore, anche lontano da casa sua. Sfiora il gol.
Guiebre 6. Motore fuoriserie, spazi conquistati con spostamenti ficcanti, se affina anche l’ultimo secondo della giocata sai che goduria. Accompagna troppo vicino, forse troppo, alla porta Turco.
Corradini 6. Ha già nel passo e nei tocchi la frequenza della squadra.
Damiani 6.5. Tomei lo costringe, talvolta, alla roulette russa dell’uscita frontale di Vitale. Conferma di essere l’eletto direttore d’orchestra.
Del Sole 6.5. Col passare dei minuti aumenta (forse troppo) la sua zona di presidio. E’ il più acceso e il più raddoppiato.
D’Uffizi 6. Passo diverso, ha bisogno di campo e non sempre Brambilla glielo concede. Anzi, quasi mai. Resta l’interruttore offensivo prediletto.
Oviszach 6. Dentro, spesso, forse troppo. Si accende ad avvio ripresa baciando il palo.
Chakir 5.5. A inizio gara sfiora il rimpallone dorato. Soffre di spalle.
dal 59’ Ndoj 5.5.Non cambia la storia del match.
dal 59’ Rizzo Pinna 5.5. Esordio senza lampi.
dal 59’ Silipo 6. Coast to coast spettacolare. Poi si incarta.
dal 71’ Gori 6. Vero Pivot.
dal 94’ Palazzino sv
Allenatore Tomei 6.5. Altro rosso d’istinto. Ma il suo Ascoli è già una squadra vera. Hai detto niente…
Arbitro Recchia 4. Durante la gara piccoli errori, ma tutti sbilanciati. Sembra un piccolo particolare, non lo è. Fischia la fine con l’Ascoli in contropiede. Ciliegina.
Daniele Perticari
