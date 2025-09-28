Le pagelle. Damiani non ha mai ansia o affanno, superbo. Qualità Rizzo Pinna, Curado è il solito muro

Vitale 7. Il mind-game con cui stronca l’unica sbavatura difensiva è un francobollo sulla dichiarazione ufficiale al campionato: "Sono il padrone degli ultimi trenta metri".

Alagna 6. C’è un giocatore che Tomei ha resettato completamente. Lui. Una piccola "Alagn-ata" non cambia la sostanza. E’ in campo, sempre, e lo merita.

Curado 7. La giocata che porta al gol sembrerebbe un semplice lancio di cinquanta metri. E invece no. E’ codificata. E’ un timbro. E nel resto della partita danza in base alla musica del deejay.

Rizzo 7. Ok, non saremo originali. Ma a tutti è sembrato di vedere un gigante olandese che veste di rosso e dietro la maglia ha scritto "Virgil".

Pagliai 6. Poche sbavature anche senza eccellere in una zona di adattamento. Fuori dopo il giallo per evitare rischi (dal 58’ Nicoletti 6. "Entra e blinda a sinistra". Fatto).

Damiani 7.5. Pensa diversamente da tutti gli altri. Si muove con leggiadria. Non ha mai ansia o affanno. Per questo anche in dieci la squadra non risente. Per essere il "volante central" perfetto dovrebbe vestire la 5, ma va bene così.

Ndoj 4. Quel gesto, davanti all’arbitro, lo fai solo se vuoi essere espulso.

Silipo 6. Qualche strappetto, un paio di "palla c’è, palla non c’è", ma il prato non è quello giusto (dal 58’Palazzino 6.5. Due giocate da batticuore).

Rizzo Pinna 7.5. L’Ascoli sceglie di non rinforzare il centrocampo dopo il rosso di Ndoj. E’ chiaro: con il 25 già in queste condizioni mentali, non serve. La sua area di gioco è semplice. Tutto il campo verde. E in che modo… (dal 79’ Milanese sv).

D’Uffizi 6. La randellata che costringe la Torres in dieci lo debilita. Ma lui resta in campo. E cambia ritmo. Indice di maturità di uno che potenzialmente può diventare idolissimo (dal 71’ Oviszach 6. Entra quando anche i ritmi bianconeri si abbassano).

Chakir 8. I due sassi pesantissimi dei punti del Vanni Sanna sono il risultato di una giocata micidiale. Capisce il tempo dello scatto, capisce gli spazi dove infilarsi. E capisce come buttarla dentro da bomberissimo. Dite la verità, tutti in piedi sul divano vi è partito un "SasàBrunogooool, SasàBrunogooool"… (dal 58’ Gori 6.5. Battaglia e sforna un cioccolatino dal gusto piccante, non concretizzato).

All.Agostinone (Tomei squalificato) 7.5. Aspira alla santità calcistica andandosi a prendere il bottino pieno gestendo alcune eccezioni e andando in porta con la giocata più studiata della giornata: sembra un buco difensivo, è l’emblema del lavoro settimanale. Facciamo nostre (e pensiamo che siano facilmente comprensibili) le parole di un lettore della Valdaso: "Facemo natru sport".

Arbitro Manzo 6.5.

Daniele Perticari