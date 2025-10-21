Le pagelle. Damiani signore del centrocampo. Gori è un lottatore ma non punge

Vitale 6,5 Nella prima parte dell’incontro è reattivo su Cortesi e Stanzani. Rischia qualcosa sui disimpegni nell’impostazione dal basso, ma tutto sotto controllo.

Alagna 6 Deve giocare una partita di sacrificio. Lui e Curado sono chiamati a frenare l’ispirato Cortesi che si muove costantemente senza dare punti di riferimento. Porta a casa la missione.

Curado 6,5 Il duello con Cortesi lo chiama a giocare una gara meno fisica del solito. Molto meglio quando il cliente di turno è Stanzani, ma riesce comunque ad arginare sia l’uno sia l’altro.

Nicoletti 5,5 La pressione asfissiante dei biancorossi non gli permette di ragionare e impostare col suo preciso sinistro. In occasione del gol di Sall qualcosa non funziona.

Pagliai 5,5 Gli manca la lucidità di sparare dentro quella palla invitante capitata sui suoi piedi al limite dell’area piccola nel primo tempo. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (dal 12’ s.t. Rizzo 6).

Milanese 6 Non fa mancare i suoi soliti inserimenti e proprio questo si conferma una delle armi più pericolose dell’Ascoli. Cala nella ripresa fino al momento in cui viene richiamato (dal 27’ s.t. Ndoj 6).

Damiani 7 Il metronomo del centrocampo si conferma l’anima di questo Ascoli. Nonostante le difficoltà si fa valere con grande personalità. Ottimo contributo sia in fase di possesso che nel recuperare i palloni.

Silipo 6 Lì davanti nel terzetto schierato a supporto del terminale è sicuramente quello che prova maggiormente la giocata. I palloni più velenosi partono da quella zona del campo.

Rizzo Pinna 6,5 Stretto in una morsa tra le maglie biancorosse fa inizialmente fatica a trovare spazi e giocate. Decisamente meglio nel secondo tempo. Il suo contributo è fondamentale per strappare il pari.

D’Uffizi 5,5 Lancia i primi tentativi di assalto con un paio di tiri poco precisi. Costringe spesso gli avversari a dover ricorrere al fallo per arginarlo. I suoi tiri da fuori sono spesso innocui per Sorzi.

Gori 5,5 Ancora una volta encomiabile per generosità. Lotta contro tutto e tutti, ma stavolta è poco incisivo. Il merito è dei diretti marcatori che non gli lasciano mezzo metro (dal 27’ s.t. Chakir 6).

Agostinone 6 (Tomei squalificato) L’imbattibilità dei bianconeri resiste. Nella prima parte del match il fraseggio non funziona. Ottima invece la reazione finale.

Arbitro Gemelli 5,5 Poche sbavature.

