Le pagelle. Due gol di sostanza per Gori. Damiani domina a centrocampo

Vitale 7. Il risultato è ancora ad occhiali. Per questo i due interventi, diversi, messi a referto pesano eccome. È un signore anche nel perdere l’imbattibilità, quando quell’ "1" è solo una cifra da mettere nel tabellino.

Alagna 7. Tomei non è un allenatore, è un sarto. E nonostante il suo Ascoli sia un’orchestra, gli ha disegnato ruolo ed incarichi perfetti per il suo modo di esistere in campo.

Curado 6.5. Poco traffico dalle sue parti. Comanda tutto anche senza sporcarsi le mani.

Nicoletti 6.5. Pelata "alla GuanaParola", passa più tempo nei venticinque degli avversari che nella sua metà campo.

Guiebre 6. Spazi strettissimi, il contrario di ciò che lo rende irrefrenabile. Eppure prova e riprova. (dall’83’ Menna sv).

Damiani 7. Al minuto ventotto del primo tempo, scende il buio sul Del Duca per l’infausto, sportivamente tragico, evento: il "quattro" ha sbagliato un lancio. Incredibile. Il resto, serve dirlo? Dittatura fubolistica.

Milanese 6.5. Ordine e movimenti quasi cestistici per liberare linee di passaggio. (dal 74’ Corradini sv).

Silipo 7. Scuote la partita col palo iniziale, quando il tappo era ancora saldo nel collo della bottiglia. Quando salta, molte bollicine sono sue.

Rizzo Pinna 8. Calma verticale. Splendore verticale. Idee verticali. Calcio verticale. Si è preso l’Ascoli senza farci sapere che voce abbia. (dal 64’ Chakir 7. Non per la partita, ma per l’istantanea che spiega molto di questa squadra. Gori segna il rigore del 4-0, chi è il primo che lo aspetta sotto la Curva per stritolarlo in un abbraccio? Lui. Sembra un dettaglio, non lo è).

D’Uffizi 7.5. Destinato a ricevere una "stecca" entro il primo 15 di ogni gara, stavolta soffre meno il colpo. E allora disegna, strappa, calcia, corre, colpisce. E segna di testa, pensate un po’… (dal 74’ Oviszach sv).

Gori 7.5. Doppiettona, esiste in campo da centravanti anni ottanta, ma si muove da "falso nueve". Impressionante per varietà di giocate, oltre che per il senso del gol. (dal 64’ Corazza sv).

All.Agostinone (Tomei squalificato) 8. Pelo nell’uovo: un’occasione in campo aperto gli avversari devono averla sempre. E a risultato in bilico. E vorremmo vedere, la squadra vive praticamente nella metà campo avversaria, quando ce l’ha o quando la deve recuperare. Questo Ascoli sembra essere un elegante tentativo di festeggiare, con linee, colori, ritmi (e categorie, ovviamente) differenti, il ventennale dello spumeggiante undici di Giampaolo.

Arbitro Di Mario 7. Partita facile, è stato impeccabile.

Daniele Perticari