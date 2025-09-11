Le possibili scelte del Picchio. L’Ascoli a Perugia cerca conferme

L’Ascoli cerca conferme. Il prossimo match in trasferta che si giocherà in casa del Perugia offrirà ai bianconeri di Tomei la possibilità di fare un ulteriore passo avanti dal punto di vista del perfezionamento dei meccanismi di gioco che proprio in questa fase del campionato il nuovo tecnico sta cercando di migliorare, grazie anche al lavoro svolto sul campo dagli interpreti. Allo stadio Curi il Picchio dovrà fare a meno in panchina del suo allenatore che come ben sappiamo sarà costretto a scontare una lunga squalifica di 7 giornate. Il club nelle prossime ore procederà ad avanzare un ricorso per chiedere una riduzione del lungo stop. Nel frattempo contro la formazione umbra a sostituirlo nell’area tecnica sarà il vice Agostinone. Sul campo anche ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista del prossimo appuntamento in programma. Nelle sedute che accompagneranno il gruppo verso la sfida di domenica si sta cercando di favorire la crescita degli ultimi profili arrivati. Sicuramente a breve sulla corsia di destra scatterà ufficialmente l’ora dell’atteso Pagliai, elemento rilevato negli ultimi giorni di mercato e arrivato ad Ascoli per agire su quella zona del campo dove a volte si è finiti per fare un po’ di fatica.

Nella coppia di mediani schierata davanti alla linea difensiva a quattro, invece, il duo composto da Corradini e Damiani sta cercando di trovare la sintonia giusta per sviluppare la manovra e gestire il traffico di palloni che transiteranno in quella zona nevralgica del campo. In attacco invece c’è da risolvere il problema emerso in fase di finalizzazione.

Negli ultimi trenta metri del campo infatti l’Ascoli non è riuscito a creare grandi pericoli alla Juventus Next Gen nell’ultima gara disputata. Nella prima parte dell’incontro Chakir aveva avuto subito una ghiotta occasione per portare avanti i suoi, ma alla fine era mancata quella freddezza da bomber per colpire. Nell’evoluzione del match c’è stata anche la possibilità di vedere in campo l’ultimo arrivato Gori. Con una settimana di lavoro in più il centravanti stavolta potrebbe riuscire a fare un passo avanti dal punto di vista della condizione e dell’inserimento all’interno degli schemi di gioco dove sarà chiamato ad esprimersi al fianco di tanti nuovi compagni di squadra. La prevendita per il settore ospiti del Curi procede spedita e nella serata di ieri erano stati staccati quasi 800 biglietti. Sabato pomeriggio invece al centro sportivo Piceno quartiere Tofare di via Sassari si terrà un’iniziativa volta a ricordare il tifoso bianconero Cherì Benigni, purtroppo venuto a mancare proprio a metà settembre dello scorso anno. La giornata in sua memoria inizierà a partire dalle ore 13. Nel corso dei vari momenti allestiti è prevista la partecipazione del comune e del club.

Massimiliano Mariotti