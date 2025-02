Le presenze in arrivo dall’Umbria frenate dalla tessera

Il prossimo avversario sulla strada del Picchio sarà la Ternana degli ex soci bianconeri Stefano e Maurizio D’Alessandro. Nell’ultima gara disputata il club rossoverde è incappato in una pesante sconfitta sul campo del Campobasso (1-0). Il ko in casa della formazione molisana così non ha permesso agli umbri di rosicchiare terreno nei confronti della capolista Entella che, nonostante il pareggio per 1-1 contro il fanalino di coda Legnago, al termine del 27esima giornata ha potuto portare a quattro le lunghezze di vantaggio sulle Fere che attualmente inseguono al secondo posto. Nel confronto di domenica che si consumerà al Del Duca, con fischio d’avvio previsto alle 15, il numero di tifosi in arrivo da Terni potrebbe subire una brusca frenata rispetto alla possibilità di occupare tutti i 565 posti disponibili nel settore ospiti. A porre un ostacolo significativo saranno le limitazioni che impongono l’acquisto dei tagliandi per i residenti del capoluogo umbro solo se in possesso della tessera del tifoso.