Le ultime dal campo. Fiato sospeso per Damiani: può saltare Ravenna e Gubbio

Il Picchio resta col fiato sospeso per le condizioni di Damiani che è stato costretto a lasciare il campo, nel corso della ripresa del match disputato e vinto contro la Samb (1-0), per un guaio che potrebbe tenerlo fuori sia contro il Ravenna che nel successivo impegno in casa col Gubbio. Nei prossimi giorni si cercherà di capire meglio l’entità del problema fisico che il giocatore ha avvertito in campo. Giustamente per preservare le sue condizioni in un momento importante del campionato che vedrà l’Ascoli sfidare le squadre più ambiziose del girone, il tecnico Tomei lo ha prontamente sostituito, ma le sensazioni sono che il 27enne possa restare in infermeria per smaltire l’acciacco accusato. Nessun dramma vista l’abbondanza all’interno del reparto mediano.

In attesa che Damiani ritrovi subito le migliori condizioni, l’allenatore pescarese e il suo staff potranno contare sulla presenza di altri elementi importanti quali Corradini, Ndoj e anche il giovane Bando che finora non ha trovato molto spazio. L’altro pensiero è quello legato a Nicoletti, un altro elemento importante all’interno dello scacchiere bianconero. Tra i pali, invece, ‘the wall’ Vitale (9 clean sheet in 11 partite) potrebbe passare il testimone a Barosi per poi fare il suo rientro al Benelli contro il Ravenna. Salvo colpi di scena in casa della Samb si potrebbe andare verso la riconferma di Rizzo al centro della difesa dove stavolta verrebbe affiancato da Menna per consentire a capitan Curado di rifiatare. Sulla corsia mancina nuova opportunità per Cozzoli che proprio domenica scorsa nel derby ha potuto fare il suo esordio stagionale. Positiva la prova del cursore laterale mancino nel testa a testa con il rossoblù Konate. In attacco potrebbe essere il turno di Oviszach a sinistra, mentre al centro ecco i soliti Chakir e Corazza. In panchina tornerà di nuovo il vice Agostinone. Anche in Coppa Italia il tecnico Tomei aveva rimediato due giornate di stop nel turno eliminatorio vinto a Pineto ai calci di rigore. L’incontro Sambenedettese-Ascoli sarà diretto da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro. Il fischietto veneto potrà vantare l’ausilio degli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Marco Sicurello di Seregno. Quarto uomo ufficiale Marco Di Loreto di Terni. I bianconeri ieri pomeriggio al Picchio Village hanno subito ripreso la preparazione. Oggi è programmata la consueta seduta di rifinitura che permetterà di sciogliere le ultime riserve.

mas.mar.