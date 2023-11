Le ultime. Dubbio Bellusci, Castori pensa alla difesa a 4

La situazione di Bellusci tiene in ansia l’Ascoli che, in vista della difficile a Venezia, potrebbe rischiare di perdere un altro importante elemento del pacchetto arretrato. Il rebus sarà risolto nelle prossime ore. Intanto il tecnico Castori pensa già al piano b, qualora il giocatore non dovesse farcela, attuando un possibile ritorno alla linea difensiva a quattro con l’utilizzo degli unici due centrali eventualmente impiegabili: Botteghin e Quaranta.

Nella giornata di ieri è arrivata la designazione arbitrale. Sarà Ayroldi di Molfetta a dirigere lo scontro del Penzo, programmato sabato con avvio alle 14. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes di Bergamo e Fontani di Siena. Quarto uomo ufficiale Maccarini di Arezzo. Al var invece vedremo all’opera Marini della sezione di Roma 1 con Maggioni di Lecco ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti con Ayroldi è abbastanza amaro per il Picchio che è riuscito a vincere soltanto in una circostanza. Ben 4 le sconfitte; 3 i pareggi. L’unico successo è quello relativo al match di Coppa Italia dell’8 agosto 2019 quando l’Ascoli di Zanetti superò la Pro Vercelli per 5-1 (reti bianconere di Brosco, Da Cruz, Ardemagni e doppietta di Scamacca).