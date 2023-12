Le ultime. Vanoli: "Attenzione alla loro intensità»

Qualche problemino legato alle assenze lo avrà anche il Venezia di Vanoli. La differenza rispetto all’Ascoli però è che i veneti, all’interno della propria rosa, hanno la possibilità di andare ugualmente a pescare nomi di elevato tasso tecnico. L’obiettivo dei lagunari resta quello di infilare la quinta vittoria consecutiva e magari staccare il Parma nella lotta per la leadership del campionato. Provare a mettere loro i bastoni tra le ruote sarà il compito che la banda guidata da Castori cercherà di portare a termine.

"L’Ascoli è una squadra ostica con un allenatore che conosce bene la categoria e ha già vinto in passato – commenta Vanoli alla vigilia –. Le sue squadre hanno nell’intensità, nella corsa e nella riconquista del pallone la loro forza. Dovremo essere bravi ad affrontare un altro tipo di calcio, sarà fondamentale rimanere compatti specialmente nella fase iniziale del match. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico che ci darà anche questa volta la solita grande spinta. Nell’arco di una stagione ci sono dei momenti complicati per tutte le squadre, ma io ho la fortuna di avere un gruppo che è consapevole di poter dare il proprio contributo quando viene chiamato in causa". Il tecnico del Venezia dovrà rinunciare a Pohjanpalo, così come a Sverko, Svoboda, Idzes e Oliveri. Questo aprirà la strada alla riconferma di Gytkjaer al centro del tridente offensivo.

In difesa invece dovrebbe essere l’esperto Modolo a non far sentire la mancanza di Sverko. "Pohjanpalo sta recuperando bene – prosegue l’allenatore del Venezia–, era una cosa meno importante del previsto. Siamo stati fortunati. Questo ci permette di farlo respirare e di farlo lavorare per rigenerarlo. Tornerà più fresco e più forte di prima. Gli altri tutti bene a parte Olivieri che ha avuto questo piccolo fastidio al flessore. Si è aggiunto anche un piccolo fastidio per Sverko. In porta gioca Joronen. La classifica non mi interessa, la faccio vedere solo per un paragone rispetto a dove eravamo l’anno scorso e per fargli vedere con il lavoro dove siamo arrivati".

Al di là del confronto odierno, un nuovo caso scommesse pare essere esploso nella giornata di ieri all’interno del campionato di B. Ad essere finiti tra gli indagati sarebbero stati tre nomi di spicco come quelli di Coda, Letizia e l’ex bianconero Forte. Secondo gli inquirenti i tre giocatori avrebbero effettuato delle puntate su alcuni siti di scommesse. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

