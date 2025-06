Lega Pro: Calendario Serie C 2025-26 e Novità per la Ternana

La Lega Pro ha sancito le tappe che andranno a tracciare la prossima stagione 2025-26 di serie C. In attesa del responso della Covisoc che consentirà alla Lega di stilare la lista di tutte le società partecipanti al prossimo torneo di terza serie, il presidente Matteo Marani e i vertici della categoria hanno sancito le date che andranno a segnare il campionato. La prima giornata sarà calendarizzata per domenica 24 agosto quando le pretendenti dei tre gironi torneranno di nuovo in campo per dare avvio alla fitta serie di giornate che condurranno verso un nuovo epilogo. Saranno tre i turni infrasettimanali previsti, ancora tutti da sancire con precisione dal direttivo di C che nel corso dei prossimi mesi tornerà a riunirsi per fissare i rispettivi stop da rispettare. La sosta del torneo è programmata per il 28 dicembre 2025 quando probabilmente il girone di ritorno vedrà andare in scena le prime due giornate, proprio sulla falsariga di quanto accaduto nell’ultima annata calcistica. La conclusione del campionato è prevista infine per domenica 26 aprile 2026 quando si disputerà l’ultimo turno dal quale potrà emergere l’esito che andrà a fornire le consuete sentenze tra promozione, retrocessioni, spareggi playoff e playout. Il primo turno della Coppia Italia di serie C decollerà una settimana prima dell’avvio del campionato con il primo turno eliminatorio di domenica 17 agosto. Come già sancito dalla Lega Pro nella giornata odierna scadranno i termini concessi alle squadre che hanno disputato la finale playoff per formalizzare la regolare domanda di iscrizione. Al contrario di quanto stabilito per tutti gli altri, alla Ternana uscita sconfitta dal duello conclusivo col Pescara, è stata concessa una scadenza consona alle tempistiche che fino a qualche giorno fa avevano visto la squadra ancora in lizza per la conquista dell’ultimo pass disponibile per la categoria. La società umbra ora dovrà rispondere a tutti gli obblighi decretati per poter riceve l’ok per la partecipazione al prossimo campionato. Smaltita la grande delusione per l’amaro ko incassato proprio a pochi metri dalla possibile promozione, il club guidato dall’ex socio bianconero Stefano D’Alessandro proverà a ripartire. In rossoverde potrebbe finire qui l’avventura in panchina del tecnico Liverani.

mas.mar.