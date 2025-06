Lega Serie C 2025-26: Nuove Regole con Salary Cap e Minutaggio

Nelle ultime ore la Lega di serie C ha reso note le nuove regole della stagione 2025-26. Il prossimo campionato sarà contraddistinto dall’introduzione del salary cap che stabilirà un tetto sugli ingaggi dei giocatori. Tra le altre disposizioni particolare attenzione al minutaggio. Le società nella ‘lista temporanei’ potranno inserire sino ad un massimo complessivo di 8 calciatori il con tesseramento a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di A, B o federazione estera. Nell’apposita ‘lista prof’ invece le squadre potranno inserire fino ad un massimo complessivo di 23 calciatori i cui status siano quelli di calciatori professionisti ex art. 28 Noif o apprendista prof. I profili nati successivamente al primo gennaio 2003 e provenienti dal settore giovanile del club potranno essere inseriti in numero illimitato nella ‘lista calciatori settore giovanile’. Qualora, nel corso della stagione, una società sottoscriva i primi contratti di calciatori professionisti (ex art. 33 Noif) con propri tesserati, questi potranno essere utilizzati nelle gare di campionato senza essere inseriti nella lista dei 23 calciatori di cui sopra. Saranno considerati provenienti dal proprio settore giovanile i calciatori nati dopo il primo gennaio 2003 che siano stati tesserati con la società per almeno due stagioni sportive nelle rispettive categorie giovanili: Primavera, under 18, 17, 16, 15, Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti. Nella lista calciatori settore giovanile dovranno essere inseriti almeno 5 elementi del vivaio. La lista prof e la lista temporanei potranno essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. A seguito della chiusura di ciascun periodo di mercato entrambe le liste diventeranno definitive e non potranno essere più soggette a variazioni. Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori saranno distribuiti tra tutte le società. Per ciascuna partita di campionato il minutaggio di ogni club sarà determinato solo in caso di raggiungimento della soglia minima di 271’ giocati e fino alla soglia massima di 450’. Ogni quota sarà calcolata in via provvisoria alla settima, alla 14esima, alla 21esima, alla 28esima e alla 35esima giornata. Non verranno presi in considerazione i minuti dalla 36esimo alla 38esimo turno.

mas.mar.