Legnago ad Ascoli: ultima chance per la salvezza in campionato

Il Legnago arriverà ad Ascoli con pochissime possibilità di riuscire a riaprire le proprie speranze di salvezza. Giunti a ridosso dell’ultima giornata di campionato, i discorsi sembrerebbero quasi chiusi anche per quanto riguarda le dinamiche di bassa classifica. Nell’ultimo turno disputato i veneti sono finiti ko in casa contro il Pescara per 3-1. Per riuscire a disputare i playout ora dovranno vincere al Del Duca sperando nelle sconfitte di Lucchese e Sestri Levante. "Pensare di essere arrivati all’ultima partita con un lumicino di speranza è qualcosa – ha dichiarato il tecnico Bagatti –, visto che alla fine del girone d’andata non ci credeva quasi nessuno. Andremo ad Ascoli dando tutto quello che abbiamo, come i ragazzi hanno sempre fatto. Col Pescara ho sbilanciato la squadra in avanti per pareggiarla. Poi però, dopo esserci riusciti, dovevamo difendere meglio perché contro avevi una squadra molto importante. Non si può pensare di difendere in sei con un avversario che si fa già fatica a contenere in dieci. I ragazzi hanno dato l’anima, non posso dirgli nulla".