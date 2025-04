Legnago di Bagatti: sfida decisiva ad Ascoli per sperare nei playout

Il Legnago allenato da Bagatti non ha ancora perso la speranza, ma l’impresa che potrebbe condurre i veneti ad un’insperata possibilità di disputare i playout ora è divenuta quasi impossibile. L’ultima sconfitta incassata contro il Pescara pesa come un macigno e al Del Duca la vittoria potrebbe non bastare. "Dobbiamo pensare a noi stessi e andare ad Ascoli dando tutto per vincere – commenta il tecnico –. Durante la partita non abbiamo bisogno dei telefonini per vedere cosa stanno facendo Sestri Levante e Lucchese. A noi servono i tre punti e basta". L’occhio però dovrà essere inevitabilmente rivolto nei confronti delle altre due avversarie che dovranno perdere entrambe. "L’Ascoli vive una situazione strana – prosegue –. Non avendo più obiettivi potrà succedere di tutto. Potranno fare una grande partita con la mente sgombra oppure mostrarsi rilassati ed avere più problematiche del solito. Noi ovviamente speriamo nella seconda possibilità. Per noi è comunque il match della vita anche se statisticamente abbiamo poche chance. Da quando ci sono io la squadra non ha mai mancato la prestazione. Sta dando sempre tutto con i suoi pregi e i suoi difetti. Sono sicuro che i ragazzi metteranno in campo il massimo anche ad Ascoli per provare a rimanere in questa categoria. Abbiamo raccolto meno di quanto espresso in campo, ci sono stati tanti episodi sfortunati. Sul piano arbitrale, ad esempio, durante la mia gestione non ricordo un qualcosa a favore nostro. A livello numerico saremo gli stessi visti contro il Pescara".