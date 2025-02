L’entusiasmo di Carpani:: "Non vedevo l’ora di tornare al Del Duca"

Il ritorno al gol di Carpani ha certamente favorito la conquista del primo successo bianconero di questo caldo e decisivo girone di ritorno. "Sono felicissimo perché non vedevo l’ora di tornare a giocare qui al Del Duca dopo 7 anni – commenta il centrocampista del Picchio –. L’ultima partita purtroppo era stata quella in cui uscii col ginocchio rotto. Contento per la rete, ma ancor di più per la vittoria. La corsa sotto la curva è stata un’esplosione di gioia. Ne avevamo veramente bisogno. Abbiamo cercato di mettere in campo l’atteggiamento che voleva il mister. In questi pochi giorni di lavoro con lui c’è stata grande partecipazione da parte di tutti i compagni. Anche da coloro che non giocano. Questo è un buon punto di partenza. La scelta del modulo spetta all’allenatore. Io personalmente nel ruolo di mezzala riesco ad esprimermi al meglio perché trovo la possibilità di inserirmi e questo mi aiuta sia ad andare in zona gol sia per aiutare i compagni. Il nostro obiettivo ora è la gara col Rimini".