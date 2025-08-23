L’era di patron Passeri. Ascoli, ora ci siamo

Il ruggito del Del Duca proverà a dare all’Ascoli di Tomei la spinta necessaria per conquistare subito i tre punti. Oggi contro la Pianese (fischio d’avvio alle 18) i bianconeri daranno ufficialmente inizio al proprio campionato. Quelli che si susseguiranno da qui alla fine dell’aprile 2026 saranno 38 imperdibili appuntamenti attorno ai quali andranno a racchiudersi sogni e speranze di una piazza che ha voglia di rialzarsi e tornare grande, dopo le grandi amarezze patite sotto la fallimentare gestione Pulcinelli. Nel corso delle ultime annate è mancato l’aspetto più importante: il calcio. Le prestazioni, i gol, le vittorie, i risultati. Tutto ciò che per un tifoso è di vitale importanza per alimentare l’entusiasmo. Il cambio al timone e la politica voluta dalla nuova società guidata da Passeri ha risvegliato dal torpore la passione di una città che ha sempre vissuto in simbiosi con le imprese del Picchio. I prezzi popolari sono riusciti a coinvolgere interi gruppi familiari, pronti a tornare allo stadio con bimbi e anziani al seguito. A ciò bisogna chiaramente aggiungere la presenza del derby con la Samb che è stato il volano per il boom poi ottenuto. Ieri all’ora di pranzo era stato sfondato anche il muro delle 7mila tessere e oggi, nell’ultimo giorno a disposizione, certamente qualche numero in più si riuscirà ad ottenerlo. Aggiungendo la vendita dei singoli tagliandi, ecco che probabilmente si andrà verso le 9mila presenze. Un risultato già da record. Mai in serie C l’Ascoli aveva ricevuto una risposta del genere. Un dato che nella classifica complessiva resterà secondo soltanto agli 8.050 abbonati della stagione 1979-80 in serie A. All’ingresso delle squadre in campo ad accogliere le due formazioni ci sarà un vero e proprio muro bianconero sia in curva nord che in tribuna Mazzone. Per evitare lunghe code ai tornelli il club nelle ultime ore ha annunciato che l’apertura dei cancelli sarà prevista alle 16.30 per facilitare l’ingresso di tutti ed evitare l’accesso a gara iniziata. L’inclusione riguarderà anche le persone affette da disabilità che in ogni gara interna avranno la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro. Sul campo invece la settimana di lavoro ha permesso a Tomei di recuperare il centrocampista Ndoj e di inserire negli schemi tattici l’ultimo arrivato Chakir. Le scelte saranno sciolte soltanto all’ultimo. Nella serata di giovedì a tornare in città è stato mister Nedo Sonetti che, alla guida dell’Ascoli, riconquistò la A nella stagione 1990-1991 con il pirotecnico 3-3 di Reggio Emilia davanti a migliaia di ascolani presenti. L’allenatore 84enne ha voluto organizzare una rimpatriata insieme a molti giocatori di quel Picchio. Che sia di buon auspicio.

Massimiliano Mariotti