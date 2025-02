L’ex bianconero Achik: : "Nel Piceno per me un periodo non bello"

Il club degli ex bianconeri pronti a ricordare con amarezza la propria esperienza con il Picchio si arricchisce. Anche il marocchino Ismail Achik, oggi al Cerignola, è tornato a parlare dei mesi deludenti vissuti sotto le cento torri. "Ho passato un periodo non bello ad Ascoli – il commento del giocatore :, appena mi si è presentata l’opportunità di tornare al Cerignola non ho avuto dubbi. La scelta si è fatta da sola, non serviva altro. Questo club stava lottando anche per obiettivi importanti e ci ho messo mezzo secondo ad accettare. Rispetto al 2022 qui ho trovato un ambiente diverso sotto tanti punti di vista. L’ho ritrovato cresciuto in tanti meccanismi. Il direttore e il presidente hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della gestione. Ora è impossibile nascondersi, siamo a più cinque sull’Avellino. Le partite sono sempre meno. Ci stiamo credendo e lotteremo fino alla fine. Siamo a un buon punto e dobbiamo continuare così. Voglio riprendermi la Serie B, assolutamente. Questo è il mio obiettivo più grande".