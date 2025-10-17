L’ex Breda esalta i bianconeri:: "Che numeri"

Il sorprendente avvio dell’Ascoli non è passato inosservato anche agli occhi di un tecnico esperto come Roberto Breda. Il 56enne ha guidato il Picchio in serie B nel corso del ritorno della stagione 2022-23, quando subentrò a Bucchi dopo l’esonero deciso dai vertici societari bianconeri. "La serie C è un campionato in cui nessuna può permettersi di sbagliare – commenta Breda al portale news.superscommesse.it –. Basta pochissimo per perdere terreno, poi recuperare diventa durissimo per chiunque. Sono in tre che stanno facendo molto bene, ma in maniera diversa. Arezzo e Ravenna si stanno mostrando compatte, ma mi piace molto l’Ascoli perché ha una quadratura che sta portando a dei numeri importantissimi. Come quello del solo gol subito in nove gare. Davvero un aspetto encomiabile che può fare la differenza alla lunga".

Nel girone C invece per l’allenatore la favorita resta la Salernitana, squadra che lo ha visto protagonista prima come giocatore poi come tecnico. "A Salerno era necessario riuscire a ricompattarsi e ripartire da capo, mettendo da parte quanto accaduto nei mesi scorsi. È stato importante partire subito bene perché c’era grande bisogno di ricreare un po’ di entusiasmo. Il grande pubblico che ha questa città, al di là dei risultati, sta tornando a gioire grazie a una squadra che ci crede fino alla fine e ha come unico obiettivo il ritorno in serie B. Gli avversari non sono di poco conto, perché sia Benevento che Catania hanno squadre con esperienza da vendere e valori tecnici importanti. Tutto è ancora apertissimo e non potrebbe essere altrimenti, ma questa Salernitana ha quel qualcosa in più che la proietta a essere la candidata principale per la vittoria finale. Se tutti riescono a rimanere uniti, soprattutto nei momenti in cui ci saranno le difficoltà, la strada per poter tornare a gioire non dovrebbe essere difficile da percorrere".

Nel prossimo turno l’Ascoli farà visita ad un Carpi intenzionato ad allungare la scia positiva di risultati. "Con l’Ascoli sarà una partita difficile – dichiara il trequartista Alessio Arcopinto –, affronteremo una squadra in salute che viene da un 5-0 e che vanta i migliori numeri del campionato. Sarà una bella sfida, avremo tutti i tifosi dalla nostra parte. Speriamo sia un match positivo per noi".

mas.mar.