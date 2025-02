L’ex Bucchi sorride: vittoria dell’Arezzo contro il Rimini

Prima vittoria sulla panchina dell’Arezzo per l’ex bianconero Bucchi. Nel posticipo di lunedì sera la sua formazione è riuscita a sbancare Rimini per 2-0 con le firme di Tavernelli e Ravasio. I toscani, grazie ai tre punti ottenuti in trasferta, così sono riusciti a tornare al successo dopo 4 turni di digiuno. Ora la marcia degli amaranto all’interno della griglia playoff proseguirà in queste ultime dieci giornate in cui si deciderà tutto. Attualmente l’Arezzo naviga in settima posizione grazie ai 43 punti conquistati. "Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister – ha dichiarato Ravasio –. Fortunatamente abbiamo subito trovato il vantaggio con Tavernelli che è stato bravo e ha fatto un gran gol. Quando inizi le partite così e trovi la rete poi viene tutto più facile. Abbiamo sofferto quando dovevamo farlo, ma siamo riusciti a vincere questa partita che ci mancava da un po’". Bucchi tornerà al Del Duca sabato 15 marzo nell’incontro tra Ascoli e Arezzo che andrà in scena con fischio d’avvio programmato alle ore 15.