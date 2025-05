L’ex Maresca e il successo con il Chelsea

L’ex tecnico dell’Ascoli Enzo Maresca conquista la Conference League alla guida del Chelsea. I Blues mercoledì sera a Breslavia (Polonia) sono riusciti a prevalere sul Betis Siviglia per 4-1 vincendo l’edizione 2024-25 della competizione.

Il 45enne campano è il quarto allenatore italiano a vincere una coppa europea alla guida della formazione londinese dopo i successi ottenuti in passato da Gianluca Vialli (Coppa delle Coppe), Roberto Di Matteo (Champions League) e Maurizio Sarri (Europa League).

"È stata veramente una bella gioia – il commento di Maresca - perché siamo riusciti a finire una grande stagione. Anche in Premier abbiamo concluso ottenendo il nostro obiettivo che era di arrivare a giocare in Champions in due anni. E lo abbiamo fatto con una squadra giovanissima, quindi sono molto felice". L’affermazione ottenuta ha permesso al Chelsea di conquistare il grande slam. Sono stati proprio loro infatti il primo club capace di vincere tutte e quattro le principali competizioni Uefa.

Primato che sale a cinque trofei se si considera anche la Supercoppa Europea. Andati subito in svantaggio per il gol trovato in avvio da Ezzalzouli, gli inglesi si sono scatenati nella ripresa con le reti assestate da Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo. Fondamentali i cambi operati all’intervallo da Maresca che hanno consentito alla sua squadra di invertire il trend del primo tempo.

Sfortunata invece la sua esperienza in serie B alla guida del Picchio nel campionato 2017-18, quando iniziò la stagione in tandem con Fulvio Fiorin. Nelle prime 5 partite l’Ascoli raccolse soltanto 3 punti.

Negativo l’esordio di Cittadella (3-2), al quale seguirono la vittoria in casa con la Pro Vercelli (1-0) e le sconfitte contro contro Novara (1-2), Empoli (3-0) e Frosinone (0-1). La rinascita di Cesena (0-2 con le firme di Varela e Baldini) fu un’illusione. Le dimissioni di Maresca arrivarono nei giorni successivi al pesante ko incassato a Parma (4-0) il 18 novembre 2017.

mas.mar.