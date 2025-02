L’ex Pillon: "Picchio, momento complicato. Le idee non sono chiare"

Il momento nero del Picchio non è passato inosservato a chi in passato ha contribuito a difendere i colori bianconeri sul campo. "Il momento è complicato e particolare ad Ascoli – ha commentato l’ex allenatore Bepi Pillon –, lo testimoniano i quattro allenatori cambiati. Le idee non sono chiare e c’è qualche problema da capire dentro. Al momento la squadra non sta trovando continuità di risultati e l’ultima partita era chiusa dopo venti minuti. Anche tra ambiente, tifosi e società poi c’è una frattura, ma nonostante questo credo che possano lottare per i playoff, dove potrebbero dire la loro. Quali sono le altre deluse del girone b oltre all’Ascoli? Spal e Perugia su tutte. Sono squadre blasonate che dovrebbero essere nella lotta per la promozione e che invece devono lottare nei playout. Per la Spal non sarà facile, perché sono in grande difficoltà. Lì davanti l’Entella sta giocando benissimo, Ternana e Torres però non mollano. La Ternana vincendo ad Ascoli ha dato un grande dimostrazione di forza".