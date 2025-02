L’F24 pagato con i crediti di imposta,. Taranto rischia

Caso molto particolare quello che sta accadendo nel girone meridionale di serie C dove il Taranto rischierebbe di andare addirittura incontro all’esclusione dal campionato. Il futuro del club rossoblù resta nella più totale incertezza a seguito della regolarizzazione del recente bimestre di stipendi attraverso l’utilizzo dei crediti di imposta che sarebbero stati impiegati per pagare gli F24 dell’ultima scadenza federale. I crediti di imposta infatti non possono essere convertiti e utilizzati per il pagamento di contributi e ritenute fiscali. La Covisoc sta già analizzando attentamente quanto avvenuto e qualora dovesse essere confermata l’ipotesi il Taranto andrebbe incontro alla bocciatura con conseguente esclusione dal campionato. Oltre ai pugliesi però a rischiare tanto ci sarebbe anche la Turris. Qui i giocatori stanno continuando lo sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. Nel caso di esclusione anche del club campano il girone C passerebbe da 20 a 18 squadre.