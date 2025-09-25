L’incontro con l’amministratore unico Bernardino Passeri. Ecco gli sponsor che hanno sposato il progetto:: "Avanti tutta con curva sud e derby coi tifosi»

La famiglia Ascoli Calcio negli ultimi giorni si è potuta arricchire con la presenza di alcune realtà locali che hanno deciso di sostenere il progetto sviluppato dal nuovo amministratore unico Bernardino Passeri. "Sono felice di condividere il percorso con questi amici – commenta Passeri –. Stiamo lavorando per cercare di costruire un qualcosa di importante. Presto presenteremo anche altri partner. La cosa fondamentale è che prima di tutto siamo tifosi. Ce la metteremo davvero tutta".

L’imprenditore romano poi ha anticipato anche la possibilità di realizzare nuovi interventi per quanto riguarda il discorso legato alle strutture. "Abbiamo in mente altre aree di sviluppo al Picchio Village – prosegue –. C’era già un mio progetto di 2-3 anni fa e adesso cercheremo di rimetterci le mani. Ne ho parlato anche al sindaco e vedremo. La cosa importante è rifare la curva sud, poi sistemeremo anche l’altra e provvederemo sia alle coperture che agli sky box".

Recentemente l’amministratore unico aveva avviato una serie di interlocuzioni con il questore e il presidente Massi per provare a favorire l’apertura ai tifosi ospiti in occasione dei derby con la Samb: "Ci stiamo prodigando tantissimo. Adesso va fatto un percorso di avvicinamento insieme. Sarebbe una vittoria riuscire a farlo giocare in tranquillità. Magari portare una parte di tifoseria sia qua che là. Se ci riusciamo sarebbe un buon risultato. Il derby deve essere una grande vittoria".

Sui tempi stimati per la ricostruzione della nuova curva sud Massimo Ubaldi dell’omonima impresa di costruzioni ha voluto parlare dei lavori previsti. "Secondo le date stabilite il lavoro dovrebbe terminare a novembre del prossimo anno – spiega –, ma riducendo i tempi potremmo riuscire ad effettuare il collaudo ad agosto. Vogliamo cercare di aggregare quante più aziende possibili. Anche da un punto di vista politico sarebbe importante che le imprese siano al fianco di questa società".

Presenti anche Danilo Turla della nota impresa di costruzioni e William Galli per la Sofer. "Felici di sposare un progetto che riteniamo valido – ammette Turla –, al di là dell’essere tifosi della nostra squadra del cuore. Siamo sponsor dell’Ascoli da anni e siamo convinti che le soddisfazioni arriveranno". Dello stesso avviso Galli: "Accompagneremo il club con il nostro supporto e saremo ben felici di sostenere questa società". mas.mar.