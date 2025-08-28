Liverani sbotta:: "Bisogna dire la verità ai tifosi"

Non si è aperta nel migliore dei modi la nuova stagione della Ternana. I problemi societari e le grandi difficoltà che sta incontrando il tecnico Liverani nel cercare di trovare una quadra sul campo, tra arrivi e partenze di spessore, qualche pensiero lo stanno inevitabilmente creando. I due ko incassati in coppa contro l’Entella (4-0) e alla prima di campionato col Livorno (1-0) hanno generato un certo sconforto all’interno della piazza che sperava di poter ambire ad un campionato di vertice dopo aver sfiorato la promozione in B. In vista del confronto con l’Ascoli, l’allenatore rossoverde sarà chiamato ad affrontare anche le assenze obbligate di due elementi importanti come Capuano e Viviani. La vera tegola è stata lo stop del capitano che al Picchi ha dovuto fermarsi per un problema fisico. Nelle ultime ore, a seguito dei consueti esami diagnostici ai quali il giocatore si è sottoposto, è emerso che Capuano ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semi-membranoso della coscia destra. Questo chiaramente metterebbe fuori dai giochi l’esperto centrale difensivo che nei prossimi giorni sarà costretto a sottoporsi a delle terapie, portando contestualmente avanti un lavoro personalizzato. Stesso discorso per Viviani. Nella giornata di lunedì nella nota clinica Villa Stuart di Roma il 33enne si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per procedere alla correzione degli esiti della precedente lesione al menisco esterno.

Nel frattempo a salutare Terni sono stati altri due pezzi importanti dell’organico come Tito e Curcio, finiti rispettivamente all’Arezzo e al Team Altamura. Nelle sue parole ieri Liverani ha lasciato trasparire un certo nervosismo: "Abbiamo tanti problemi e stiamo cercando di lavorare. Destabilizzare un ambiente con cose non vere credo che non ci sia bisogno, faccio veramente fatica a capirne i motivi. Occorre essere seri, dire la verità alla gente, ai tifosi e stare vicini alla Ternana. Il segnale che chiedeva il sottoscritto era parlare direttamente con il presidente Stefano D’Alessandro. Ha risposto che la società è in vendita e ci sono delle trattative vere. I ragazzi rimasti devono avere continuità di stipendi".

mas.mar.