L’Osservatorio: sfida a rischio. Il settore degli ospiti ridotto a 500 posti

Ternana-Ascoli, sfida considerata a rischio dall’Osservatorio. La vendita dei biglietti per il settore degli ospiti è ancora un rebus che...

di MASSIMILIANO MARIOTTI
25 agosto 2025
Ternana-Ascoli, sfida considerata a rischio dall’Osservatorio. La vendita dei biglietti per il settore degli ospiti è ancora un rebus che si cercherà di sciogliere nelle prossime ore in sede di Gos, come già indicato nei giorni scorsi dalla questura. Il settore curva ovest che ospita la tifoseria ospite, a seguito del sopralluogo effettuato alla fine del mese di luglio, ha visto una riduzione dai soliti 1.919 posti a cinquecento. Si è trattato di una scelta decisa dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Tra le restrizioni previste, si andrebbe verso la vendita dei tagliandi per i residenti della regione Marche esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione. Inoltre, sarebbe prevista l’incedibilità del titolo di ingresso. L’Osservatorio avrebbe chiesto l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi anche nelle attività di filtraggio e prefiltraggio. La prevendita online non è stata ancora aperta e si attende l’ok delle autorità.

