L’Under 16 ok. Ora se la vedrà con la Spal

ascoli

2

pergolettese

1

Dopo i tempi supplementari

ASCOLI: Chionne, Conesta (dall’8’ s.t.s. Girlando), D’Agostino, Di Mattia, Diamanti, Ciabattoni, Ripa (dal 5’ p.t.s. Perrulli), Curzi (dal 1’ s.t.s. Rossi), Balducci, Platania (dal 32’ s.t. Mancini), Di Giammatteo (dal 16’ s.t. Aloisi). Panchina: Angeletti, Cavalieri, Capasso, De Rossi. All. Monaco

PERGOLETTESE: Lavezzi, Premoli (dal 26’ s.t. Granata), T. Loda (dal 26’ s.t. Pupo), Pascali, Franzosi, Facchi, Palamara (dal 1’ s.t. Pasinetti), Moretti (dal 26’ s.t. Papecchi), Picarelli, Bisetto (dal 20’ s.t. Castoldi (dal 38’ s.t. Vismara), Clerici. Panchina: Santoro, Sempio, R. Loda, Capecchi. All. Todisco

Arbitro: Moretti di Cesena

Marcatori: al 20’ p.t. Palamara (P), al 34’ p.t. e al 21 s.t. Balducci (A)

Note – Ammoniti Di Mattia, D’Agostino per l’Ascoli, Palamara per la Pegolettese. Angoli: 11-0. Recuperi: 0’ p.t., 7’ s.t.; 1’ p.t.s, 2’ s.t.s.

Missione compiuta per la formazione under 16 che domenica al Picchio Village ha superato la Pergolettese per 2-1, ribaltando l’esito dei quarti d’andata e conquistando così il pass per le semifinali. I ragazzi allenati da mister Monaco nel match giocato in casa sono stati abili nel rimontare una gara che inizialmente non si era affatto messa per il verso giusto. Dopo il successo ottenuto nel primo dei due confronti, i lombardi erano nuovamente passati avanti dopo una ventina di minuti con la rete messa a segno da Palamara. Appena qualche minuto dopo l’Ascoli sciupa l’occasionissima per reagire. Qui è Balducci a fallire clamorosamente un penalty. Bravo nell’occasione il portiere Lavezzi nel neutralizzare il tentativo del bianconero. Lo stesso Balducci però si potrà rifare poco dopo siglando il gol del momentaneo 1-1. Il centravanti del Picchio si è poi confermato uno degli elementi più in forma tra gli under 16 andando a siglare nella ripresa la rete del definitivo sorpasso. Ai tempi supplementari, contraddistinti da due tempi da 10’, non cambia nulla e in virtù della miglior posizione di classifica la formazione di Monaco conquista l’accesso al turno successivo dove sarà chiamata ad affrontare la Spal. Domenica felice anche gli under 15 di Cusimano, vittoriosi per 2-1 contro l’Avellino.

mas.mar.