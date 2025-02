Lunedì la sfida all’Adriatico,. Baldini torna in panchina

Il Pescara di Baldini si è sbloccato proprio a ridosso dell’appuntamento che lo vedrà sfidare l’Ascoli nel match in programma lunedì prossimo allo stadio Adriatico-Cornacchia con avvio previsto alle 20.30. Grazie al successo ottenuto domenica sera in casa del Carpi per 2-1 gli abruzzesi hanno potuto mettersi alle spalle due mesi di veri e propri dolori. Gli stessi che poi hanno visto il Delfino perdere la testa della classifica a causa di un filotto drammatico fatto di cinque pareggi e tre sconfitte. Attualmente il ritardo dalla capolista Entella è di dieci lunghezze. Chiaramente per provare a tornare in corsa per la promozione diretta sarà necessario battere il Picchio. Contro i bianconeri il tecnico Baldini tornerà in panchina dopo tre turni di squalifica. L’allenatore non potrà contare sullo squalificato Squizzato. A questa defezione si aggiungeranno le assenze per infortunio di Lonardi e l’ex Kraja. Possibili invece i rientri di Brosco, altro ex della sfida, e Letizia.