Lunedì sera al Curi arbitra Leone di Barletta. Nessun precedente

Perugia-Ascoli, incontro programmato per lunedì prossimo 3 marzo allo stadio Curi con avvio previsto alle 20.30 (diretta Rai Sport), vedrà la direzione di Domenico Leone della sezione di Barletta. Il fischietto pugliese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo ufficiale Gianmarco Vailati di Crema. Nonostante le 10 gare arbitrate in C nella stagione in corso, Leone non ha mai incrociato finora il Picchio. Due invece i precedenti col Perugia con una vittoria e una sconfitta. Queste le altre direzioni del prossimo turno: Arezzo-Sestri Levante (Gandino di Alessandria), Campobasso-Pineto (D’Eusanio di Faenza), Legnago Salus-Milan Futuro (Mucera di Palermo), Lucchese-Carpi (Dini di Citta’ di Castello), Pescara-Spal (Poli di Verona), Pianese-Rimini (Caruso di Viterbo), Pontedera-Gubbio (Gangi di Enna), Ternana-Torres (Grasso di Ariano Irpino), Vis Pesaro-Virtus Entella (Gianquinto di Parma).