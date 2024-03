Lunedì sera arbitra. Federico Dionisi della sezione dell’Aquila

Sampdoria-Ascoli è stata affidata alla direzione di Federico Dionisi della sezione dell’Aquila. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Paolo Bitonti di Bologna e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto uomo ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. In sala var invece vedremo all’opera Luigi Nasca della sezione di Bari con Lorenzo Maggioni di Lecco ad assisterlo. Dionisi, omonimo dell’ex attaccante bianconero, ha già incrociato la strada del Picchio in 6 circostanze con il bilancio complessivo di un solo successo bianconero, un pareggio e ben quattro sconfitte. Quella che resta l’unica affermazione dell’Ascoli sotto l’arbitraggio di Dionisi è la sfida andata in scena al Del Dua il 10 luglio 2020, quando i bianconeri di Dionigi riuscirono a strappare contro la Salernitana (3-2) la seconda di 4 vittorie di fila in una scia di 6 risultati utili consecutivi. Il trend consentì di centrare la salvezza nonostante il brivido patito col Benevento all’ultima giornata.