Marsura torna nel tridente: ecco le scelte

Tecnico e squadra restano fortemente focalizzati sul prossimo incontro di Perugia che costituirà uno snodo importante per entrambe le contendenti. Cudini, come ben sappiamo, in queste ultime ore che dividono dalla trasferta umbra è chiamato a serrare i ranghi di un reparto difensivo in emergenza a causa delle svariate defezioni che si sono susseguite di recente. L’obiettivo è tornare a mantenere inviolata la porta dopo una lunga serie di gare in cui l’Ascoli è finita per subire sistematicamente gol. L’ultimo clean sheet resta quello ottenuto nella vittoria di Legnago (0-1) il 14 dicembre 2024. Al centro della retroguardia il ballottaggio riguarda il giovane Toma che si giocherà una maglia con Alagna che verrebbe adattato nel ruolo di centrale. Adjapong tornerà ad agire sulla corsia di destra, mentre sulla sinistra potrebbe essere D’Amore a scendere in campo dal primo minuto. Il rientro di Marsura offrirà un’alternativa in più nel consueto tridente d’attacco che sarà guidato da Corazza. Il centravanti proverà a spezzare il lungo digiuno da gol. A centrocampo invece si va verso la conferma del terzetto composto da Carpani, Odjer e Varone.

Il club di corso Vittorio Emanuele nella giornata di ieri, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato le iniziative previste in occasione della festa della donna. Proprio sabato 8 marzo il Picchio affronterà il Pineto nell’appuntamento programmato alle ore 17.30 al Del Duca. L’Ascoli Calcio, per celebrare le proprie tifose, applicherà un prezzo unico del biglietto in tutti i settori dello stadio con una tariffa speciale di 3 euro riservata a tutte le bonne bianconere. I biglietti per assistere all’incontro saranno in vendita sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita fisici) dalle ore 16 di lunedì 3 marzo. Il cambio di nominativo sarà consentito solo per gli abbonamenti a tariffa intero e biglietti. La tariffa speciale ‘donna’ sarà attiva su tutti i settori dello stadio, incluso quello riservato agli ospiti. I calciatori di Ascoli e Pineto e gli ufficiali di gara saranno, inoltre, accompagnati in campo da 23 bambine, che riceveranno una mimosa, simbolo della giornata internazionale della donna. Inoltre dal 6 all’8 marzo nello store di via Cairoli, le tifose potranno usufruire dello sconto del 50% su diversi prodotti.