Masini vuole rialzare l’Ascoli: "Castori, intensità e aggressività"

Un battesimo di fuoco con il Picchio. Debutto difficile in B con la maglia dell’Ascoli per Patrizio Masini che in avvio di campionato è stato uno degli elementi finiti in prima linea nel momento peggiore dei bianconeri. Ora con l’arrivo di Castori in panchina il centrocampista è pronto per tornare a ritagliarsi lo spazio giusto, dimostrando alla piazza di che pasta è fatto. Il centrocampista ha parlato del momento e del prossimo match contro la Reggiana.

Con Castori come è cambiato il modo di lavorare della squadra?

"Il nuovo tecnico ha portato una metodologia diversa rispetto a prima. Stiamo lavorando molto su intensità e aggressività con un modulo che in precedenza non utilizzavamo spesso. Ci stiamo applicando molto rispetto alle richieste del mister e sabato speriamo di ottenere un buon risultato".

Che gara sarà quella di Reggio Emilia?

"Sarà una partita importante. Ora stiamo ragionando solo su questo appuntamento e dobbiamo cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Sappiamo bene che non sarà facile perché loro sono una bella squadra, però daremo il massimo".

Come sta procedendo il suo percorso al Picchio?

"Qui mi sono trovato subito bene fin dal ritiro. Ero alla mia prima esperienza in B e arrivavo da un infortunio. All’inizio non è stato facile. Il ritmo rispetto alla C è completamente diverso. Non mi aspettavo di partire subito titolare, così come non mi aspettavo di finire fuori nelle ultime 8 partite. Al di là di questo, cerco sempre di impegnarmi per mettere in difficoltà il mister nelle scelte".

Il suo può essere definito un battesimo di fuoco?

"Il mio esordio è stato a Cosenza quindi potete immaginare. Speravo in un debutto migliore. Ho provato ugualmente una grande emozione. Arrivare in una categoria importante come la serie B è stato un momento che immaginavo soltanto da piccolo. Sono rimasto molto più contento nell’esordio vincente in casa con la Feralpisalò"

In quale zona del campo crede di riuscire ad esprimersi meglio?

"Sono cresciuto come mezzala o mediano, ma nel corso della carriera ho provato a giocare anche come quinto o quarto come in questo momento che giochiamo 3-5-2. In rare occasioni ho fatto anche il terzino, ma è nelle zone centrali dove mi trovo a mio agio".

Come spiega il recente crollo di rendimento avuto dalla squadra?

"La B è un campionato particolare. Ogni partita fa storia a sé. Magari nei 5 risultati utili consecutivi gli episodi avevano girato meglio a nostro favore come ad esempio contro la Ternana. Nelle ultime prestazioni invece non siamo stati bravi a sfruttarli".

Massimiliano Mariotti