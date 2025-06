Mattia Piermarini brilla nell'amichevole dell'Italia Under 20 contro l'Under 21

Esperienza in nazionale decisamente positiva per il difensore Mattia Piermarini. Il 19enne bianconero è stato impiegato nel corso del test disputato dalla selezione under 20 dell’Italia guidata dal commissario tecnico Bernardo Corradi e che giovedì li ha visti uscire sconfitti per 4-0 contro l’under 21 di Carmine Nunziata. Il difensore dell’Ascoli è stato mandato in campo nel corso della ripresa dell’amichevole andata in scena al centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Il confronto disputato si è rivelato utile in vista del prossimo Europeo che gli ‘azzurrini’ di Nunziata saranno chiamati ad affrontare a partire dal prossimo 11 giugno. L’Italia è stata inserita nel gruppo A completato da Romania, Slovacchia e Spagna. Il primo tempo del confronto si era già chiuso sul parziale di 3-0 grazie alle reti messe a segno da Ambrosino e Koleosho, quest’ultimo autore di una doppietta. Nel secondo tempo a rendere il risultato ancor più rotondo ci ha poi pensato Gnonto. In questa stagione sportiva Piermarini col Picchio ha fatto registrare 19 presenze in campionato (di cui da 17 da titolare) e 2 nella Coppa Italia di serie C. Il suo vincolo contrattuale con il club di corso Vittorio Emanuele terminerà il 30 giugno 2027.

"È stata una giornata estremamente positiva con un grande clima di collaborazione – ha commentato Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili -. Devo ringraziare i due tecnici, Nunziata e Corradi, per questa sinergia e per lo spirito da club Italia che si è respirato qui. In campo è stata una partita molto utile per l’under 21, data la capacità che ha avuto di giocare di fronte a quanto espresso dall’under 20. E questo ha permesso di fare da sparring partner. Per noi tecnici è stata anche l’occasione per vedere i giocatori di adesso e quelli del futuro". Proprio due degli elementi della selezione under 20 saranno aggregati alla squadra di Nunziata. Si tratta del difensore Reale (Roma) e dell’attaccante Ekhator (Genoa). "Quando l’Italia parte per queste grandi competizioni non è mai la favorita – ha aggiunto il capo delegazione Giancarlo Antognoni –, però alla fine riesce quasi sempre a fare un’ottima figura. E’ stato fatto un percorso importante".

mas.mar.