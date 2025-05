Mattia Piermarini convocato in nazionale under 20 per le amichevoli contro il Paraguay

Nel bel mezzo di tutto il caos che sta investendo il Picchio da alcuni mesi, una magra consolazione è arrivata dalla chiamata in azzurro ottenuta da Mattia Piermarini. Il difensore è stato convocato in nazionale under 20 dal ct Bernardo Corradi per prendere parte ai due test amichevoli che vedranno l’Italia sfidare il Paraguay il 6 (avvio alle 17) e il 9 giugno (ore 11) allo stadio Recchioni di Fermo. A darne comunicazione è stata la società di corso Vittorio Emanuele. Il difensore centrale martedì 3 giugno raggiungerà Lido di Fermo, in quest’occasione sede del ritiro azzurro, e farà rientro ad Ascoli lunedì 9 al termine della seconda di due partite previste. Gli allenamenti si svolgeranno al campo sportivo Della Valle di Casette D’Ete. Il 19enne ascolano ha chiuso l’ultima stagione mettendo a referto 19 presenze in campionato (di cui da 17 da titolare) e 2 nella Coppa Italia di serie C. Il suo vincolo contrattuale con la società bianconera terminerà il 30 giugno 2027. Piermarini così ha potuto ottenere la sua seconda convocazione nelle formazioni giovanili della nazionale dopo quella fatta registrare lo scorso febbraio, quando fu inserito dal ct Alberto Bollini all’interno della selezione under 19 stilata.

Capitolo giovanili. Le formazioni del vivaio ancora in corsa per i playoff si preparano al prossimo fine settimana che vedrà under 16 e 15 tornare in campo per affrontare i rispettivi impegni programmati. Come ben sappiamo il cammino è terminato per la Primavera di Ledesma, uscita sconfitta in semifinale dopo i calci di rigore contro l’Entella dell’ex Melucci. A tenere vive le speranze invece saranno i ragazzi allenati da Francesco Monaco e Giuseppe Cusimano. I primi sono riusciti a qualificarsi per le semifinali under 16 eliminando la Pergolettese e ora dovranno sfidare la Spal che a sua volta ha avuto la meglio sul Perugia. La sfida è prevista per domani, domenica primo giugno (fischio d’avvio alle ore 14.30 al Picchio Village), nella gara valevole per il match d’andata. Tutto da conquistare invece per gli under 15 che dovranno scendere in campo contro l’Avellino per il ritorno dei quarti di finale.

mas.mar.