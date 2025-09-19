Mazzoni e Doga:: "Andiamo avanti con Formisano"

Acque agitate in casa Livorno dopo la recente serie di tre sconfitte consecutive capaci di generare dei malumori sia all’interno della piazza che nello spogliatoio. Nella giornata di ieri a parlare davanti ai microfoni sono stati il club manager Luca Mazzoni e il direttore sportivo Alessandro Doga. "Mister Formisano ha avuto un’uscita molto infelice nel post gara di Pesaro – afferma Mazzoni –. Questo non cambia di una virgola il pensiero che abbiamo di lui, si va avanti insieme perché crediamo nel progetto. È giovane e capace, anche se qualche esternazione è stata avventata. Siamo andati al campo e abbiamo chiesto ai giocatori, uno per uno, di dirci quali sono i loro problemi extra campo e nessuno ci ha detto niente di particolare. Va messa una pietra sopra sulle parole del mister dopo l’ultima partita. In città girano certe voci che non mi piacciono, io sono livornese e ascolto tutto. Sono semplici strumentalizzazioni, tutti i dipendenti vengono pagati regolarmente. Ho sentito addirittura che ci sono giocatori che dormono in macchina. Altra bufala, ad inizio stagione abbiamo messo a disposizione un’agente immobiliare per la sistemazione dei nostri giocatori. Veniamo da tre sconfitte consecutive e sicuramente c’è qualcosa che non va, non serve però creare altri problemi. Questa società non piace, è evidente ormai, ogni scusa è buona per parlarne male". Alle sue parole si sono poi aggiunte quelle del ds Doga che ha voluto focalizzare le attenzioni sull’andamento del campo e sul prossimo delicato impegno contro l’Ascoli. "Tutti hanno diritto di lamentarsi – aggiunge –, serve però il rispetto verso un percorso di crescita della società, a prescindere dalla mia figura o da quella di Mazzoni. Prima delle tre sconfitte di fila c’è stata una vittoria difficile contro la Ternana. Allora abbiamo dato un’idea di solidità, poi dal secondo tempo del match contro la Juventus Next Gen qualcosa è cambiato. Abbiamo il dovere di sostenere l’allenatore, che è giovane, così come tutta la squadra. Bisogna privare l’ambiente di eventuali alibi. Dalle prossime tre partite in una settimana ci aspettiamo una reazione sul campo, con la consapevolezza di aver scelto nel corso del mercato estivo dei giocatori che devono essere inseriti gradualmente".

mas.mar.