Medie voto, comanda Casiraghi. Bene Viviano

Nella speciale classifica che tiene conto del rendimento mostrato dai giocatori della cadetteria in queste prime 15 giornate è Casiraghi del Südtirol ad aver fatto registrare la media più alta della serie B. Nello sviluppo della graduatoria sono stati presi in considerazione soltanto i profili scesi in campo almeno il 50% delle gare finora andate in scena. Il giocatore degli altoatesini momentaneamente precede Coda (Cremonese – 6,53) e Vandeputte (Catanzaro - 6,48). A completare i primi 20 posti seguono Bardi (Reggiana - 6,46), Gerli (Modena – 6,40), Man, Circati (Parma – 6,40), Sernicola (Cremonese - 6,39) Altare (Venezia – 6,38), Tutino (Cosenza - 6,36), Zanimacchia (Cremonese – 6,35), Lepore (Lecco – 6,35), Mancuso (Palermo – 6,35), Johnsen (Venezia – 6,35), Castagnetti (Cremonese – 6,34), Fulignati (Catanzaro – 6,33), Strizzolo (Modena – 6,33), Bernabé (Parma – 6,32), Joronen (Venezia – 6,31), Viviano (Ascoli – 6,30), Raimondo (Ternana – 6,30).