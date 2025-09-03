Memorial Bellini, settimo triangolare per ricordare Antonio

Torna anche quest’anno il Memorial Antonio Bellini, giunto alla settima edizione. Un triangolare di calcio a cinque per ricordare la figura di Antonio, ascolano doc e socio fondatore della società Miracolo Piceno, prematuramente scomparso. A lui sarà dedicata la giornata di grande sport, organizzata dall’Ascoli Calcio a 5 in collaborazione con l’Associazione AscolTiAmo, che si svolgerà sabato 6 settembre, a partire dalle ore 16, al palazzetto ‘Ezio Galosi’ di Monterocco.

Sul terreno di gioco si sfideranno tre formazioni di Serie A di altissimo livello: Futsal Cesena, CDM Futsal Genova, Active Network Viterbo, con tre incontri da 20 minuti di tempo effettivo. "È con grande piacere che annuncio la nuova edizione del Memorial Antonio Bellini, un’iniziativa che continua a essere un importante appuntamento per la nostra città. – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti - Quest’anno, ancora una volta, vogliamo rendere omaggio alla memoria di Antonio. La sua passione e il suo entusiasmo per lo sport sono stati contagiosi e hanno ispirato molti giovani a praticare il calcio a 5 con dedizione e spirito di squadra. Siamo grati per l’opportunità di poter continuare a celebrare la sua eredità e a promuovere i valori dello sport e della solidarietà che Antonio ha sempre rappresentato".

"Il Memorial Antonio Bellini – ha spiegato l’assessore allo Sport Nico Stallone - rappresenta un’occasione importante per celebrare la memoria di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del futsal marchigiano". Conclusione affidata ad Andrea Bellini, fratello di Antonio: "Al triangolare parteciperanno club di assoluto livello, che omaggeranno con un grande pomeriggio di sport il ricordo di Antonio. Ringrazio per la collaborazione l’Asd Ascoli Calcio a 5, ultimo club dove Antonio ha dato il proprio contributo, e le squadre che gratuitamente interverranno a questo evento. Per Ascoli questo Memorial rappresenta un’occasione unica per vedere dal vivo match e campioni di primissimo livello". L’ingresso è gratuito e i cittadini sono invitati a partecipare.

Valerio Rosa