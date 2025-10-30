Menna, quanti errori. Corazza è una delusione. Molto male Ndoj, per Zagari un avvio da incubo

Barosi 6,5 Esordio stagionale positivo nonostante il risultato. Sveglio e reattivo nell’intervento basso pulito volto a togliere la sfera dai piedi di Konate. Sarebbe stato il tris che avrebbe sancito una figuraccia.

Zagari 5 Avvio da incubo. Viene chiamato al battesimo di fuoco e si fa letteralmente mangiare da Battista e Tourè. Causa il rigore con un intervento sciagurato poi non si riprende più.

Menna 4 Gara altamente insufficiente. Era già parso impreciso nella prima parte nelle marcature. Troppi gli appoggi sbagliati in fase di sviluppo della manovra dal basso. Black out nella ripresa.

Rizzo 6 Dopo un primo tempo così così, lancia la riscossa con un inserimento preciso e puntuale che permette di riaprire i conti. Il gol lo galvanizza, prende coraggio e accompagna maggiormente lo sviluppo del gioco.

Cozzoli 5,5 Manifesta inspiegabili cali di tensione. Segue bene il suo uomo, ma in qualche situazione si fa soffiare la palla dai piedi in maniera banale. Inutili i falli commessi. (29’ s.t. Alagna 6 Rimette un po’ di ordine, anche se tardi).

Corradini 5,5 Nelle ripartenze rossoblù ha più di una responsabilità su qualche intervento mancato che poi apre letteralmente il campo alle discese avversarie. Tra cui le occasioni che portano ai gol. (29’ s.t. Milanese 6 Contribuisce agli assalti finali).

Bando 6 È uno dei pochissimi che prova a giocare a calcio nella prima parte dell’incontro. Va in sofferenza anche lui sulla pressione, ma regge bene l’urto e gestisce la sfera.

Palazzino 5,5 Qualche luce e molte ombre. Nel disastro totale del primo tempo prova a sfondare sulla corsia di destra con scarsi risultati. Viene a volte murato nei tentativi di cross anche nel secondo tempo. (29’ s.t. Silipo 5,5 Si perde in un eccessivo nervosismo).

Ndoj 4,5 Non c’è assolutamente. Ancora troppo lento nei tempi di reazione rispetto all’idea di calcio voluta da Tomei. Arriva sempre secondo su ogni pallone vagante e getta al vento quelli che ha tra i piedi.

Oviszach 5,5 Il primo tentativo dell’Ascoli arriva ben oltre la mezz’ora di gioco dal suo destro che non inquadra lo specchio. Non sfrutta l’occasione concessa. (28’ s.t. D’Uffizi 6 Entra in una fase della partita dove il gioco finisce per essere eccessivamente spezzettato, ma si fa valere.

Corazza 5 Se non riesce a rendersi pericolo è soprattutto per la pessima prova messa in campo dagli interpreti chiamati a rifinire il gioco. Non gli arriva neanche un pallone, ma neanche li cerca. (1’ s.t. Chakir 5,5 Il suo ingresso fornisce peso all’attacco però quel gol mangiato pesa tanto).

All. Agostinone 5,5 (Tomei squalificato) Quello sceso in campo nel primo tempo non è stato sicuramente l’Ascoli visto finora. Squadra completamente scarica a livello mentale. Nella ripresa i bianconeri reagiscono, ma il pari non arriva.

Massimiliano Mariotti