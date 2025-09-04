Mercato Ascoli, il bilancio del ds . Patti: "Centrati tutti gli obiettivi"

Un organico competitivo pronto a sprigionare tutto il proprio potenziale. La sessione estiva di mercato si è esaurita nel migliore dei modi per l’Ascoli che nel corso degli ultimi due mesi è riuscita a ristrutturare completamente la rosa con la bellezza di 14 entrate e 15 uscite. Nella giornata di ieri a tracciare un bilancio è stato il direttore sportivo Matteo Patti. "C’è una totale sinergia tra la proprietà, il mister e me – spiega -. Sento di dover ringraziare la proprietà perché ha deciso di fare degli sforzi di rilievo. Siamo riusciti a prendere tanti giocatori funzionali e importanti. Abbiamo creato una famiglia e siamo tutti allineati. Questo renderà più facile il raggiungimento degli obiettivi". Quello consegnato nelle mani del tecnico Francesco Tomei è di fatto un collettivo profondamente ristrutturato con tanti nomi acquistati a titolo definitivo. Il livello è stato alzato in ogni singolo reparto dello scacchiere. "È stato un lavoro incessante – prosegue -, abbiamo deciso di stravolgere tutto per creare un senso di appartenenza e un’identità. Alla fine sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. Molte le trattative complesse da portare a termine. Prendere Damiani ad esempio è stato complicato e siamo contenti di come sono andate le cose. Oltre a lui sono state tante le operazioni difficili: Gori, Rizzo Pinna, Corradini, Chakir, Milanese Oviszach e le altre. Gori lo cercavamo da tempo, ma il ragazzo ambiva al salto di categoria e aveva voluto aspettare prima di buttarsi in questo progetto. Anche Rizzo Pinna era stato seguito all’inizio e all’ultimo l’operazione si è risolta positivamente". Sul fronte delle uscite non è stato affatto semplice riuscire a definire le numerose partenze. Anche qui il lavoro svolto dal diesse del Picchio è stato ottimo. Unica nota stonata quella del centrocampista Carpani che non ha proprio voluto tendere una mano al club per provare a trovare una soluzione utile ad entrambi. "Sin dall’inizio siamo stati chiari con tutti – sostiene -. Carpani, invece, è stata una situazione complessa e spiacevole. È venuto in ritiro come un vero professionista anche se le sue caratteristiche non si sposavano con le richieste tecniche del mister. Abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma ha rifiutato tante squadre per motivi familiari a detta sua. Così gli abbiamo proposto di spalmare il contratto per questioni amministrative e ha rifiutato anche questo. Una squadra l’avevamo trovata e gli avrebbe permesso di guadagnare ancora di più, ma c’è stato un ulteriore rifiuto. Ora è fuori dal progetto e dovremo gestirlo". Il successo sulla Ternana (0-2) ha galvanizzato l’ambiente ma sabato al Del Duca (ore 17.30) arriverà la Juve Next Gen. "Le vittorie non sono mai facili – conclude -, soprattutto quando c’è il mercato aperto. Ascoli è una piazza esigente. Ovviamente si guarda ogni dettaglio e c’è sempre qualcosa da migliorare. La Juve Next Gen ha elementi con individualità incredibili e destinati ad avere un grande futuro. Sarà una partita importante da non prendere sotto gamba".

Massimiliano Mariotti